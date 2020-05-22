В Пензе отметили день памяти святого Николая Чудотворца

В Терновке отметили день памяти святого Николая Чудотворца. В этом районе города находится старинный православный храм в честь покровителя всех странствующих людей, узников и сирот.
22 мая тысячу лет назад мощи преподобного были перенесены монахами из Турции в Италию.
«По промыслительному действию Божию мощи святителя Николая Чудотворца в XI веке были спасены от попыток разграбления и перенесены в город Бари. По завершении перенесения совершалось много чудес, многие люди исцелялись от разных болезней», - сообщил настоятель храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Александр Филиппов.
Николай Угодник родился в IV веке - это было время гонений на христиан. Своим неистовым служением Господу и людям преподобный уже при жизни обрел великое уважение и любовь.
«Он спешил оказать помощь всем нуждающимся, заступался за людей, которые были оклеветаны перед правителем, кому-то помогал материально, за кого-то молился в трудной болезни, дабы Господь услышал, и болезни отступали», - рассказал Александр Филиппов.
Пожалуй, нет такого православного храма на планете, где бы не было иконы Николая Чудотворца. А в пензенской церкви есть даже частица мощей угодника, привезенная из итальянского Бари.
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