В Пензе отметили день памяти святого Николая Чудотворца

22.05.2020 | 19:36

В Терновке отметили день памяти святого Николая Чудотворца. В этом районе города находится старинный православный храм в честь покровителя всех странствующих людей, узников и сирот.

22 мая тысячу лет назад мощи преподобного были перенесены монахами из Турции в Италию.

«По промыслительному действию Божию мощи святителя Николая Чудотворца в XI веке были спасены от попыток разграбления и перенесены в город Бари. По завершении перенесения совершалось много чудес, многие люди исцелялись от разных болезней», - сообщил настоятель храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Александр Филиппов.

Николай Угодник родился в IV веке - это было время гонений на христиан. Своим неистовым служением Господу и людям преподобный уже при жизни обрел великое уважение и любовь.

«Он спешил оказать помощь всем нуждающимся, заступался за людей, которые были оклеветаны перед правителем, кому-то помогал материально, за кого-то молился в трудной болезни, дабы Господь услышал, и болезни отступали», - рассказал Александр Филиппов.

Пожалуй, нет такого православного храма на планете, где бы не было иконы Николая Чудотворца. А в пензенской церкви есть даже частица мощей угодника, привезенная из итальянского Бари.