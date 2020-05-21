В Пензе ждут заявок на конкурс «Добровольцы - 2020»

21.05.2020 | 19:36

Многочисленные начальники отделов молодежи районных администраций и руководители общественных организаций уместились в компьютере Радмилы Лазько. Она провела онлайн-встречу по поводу проведения конкурса «Добровольцы - 2020». На реализацию славных дел можно получить финансовую поддержку.

«Конкурс ежегодный, проходит во всех субъектах Российской Федерации. На конкурс поступает порядка 10 тысяч заявок. На данный момент в Пензе подано около 250 заявок, и мы ожидаем, что после вебинара уровень заявок возрастет и Пензенская область достойно представит свой субъект», - пояснила специалист Дома молодежи.

Проходит региональный этап конкурса. Пока главное - стать его участником. Темы проектов разные, но все социально важные.

«Помощь маломобильным людям, людям с ограниченными возможностями, благоустройство малой родины (сел, деревень), помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, образовательный процесс для детей», - перечислила Радмила Лазько.

Заявки на участие в региональном этапе конкурса будут приниматься до 31 мая. Лучшие проекты выйдут на федеральный уровень.