29 мая в Пензенской области запретят продажу спиртного

21.05.2020 | 19:31

В Пензенской области в день последнего звонка будет запрещена продажа спиртного. Несмотря на то, что в регионе действует режим повышенной готовности и праздник для школьников пройдет в режиме онлайн, ограничение не снимут.

Соответствующие объявления уже появились в некоторых магазинах. Фотографией из одной торговой точки поделился участник сообщества «Пенза live» во «Вконтакте».

«Уважаемые покупатели! 29 мая 2020 года вводится ограничение на розничную продажу алкогольной продукции на основании закона № 2133 ЗПО от 10.10.2011 г. в связи с проведением мероприятий «Последний звонок». Администрация», - говорится в объявлении.

Интернет-пользователей запрет рассмешил.

«Представляю выпускников с бутылками перед экранами», «Последний звонок онлайн, плавно переходящий в онлайн-пьянку», «Виртуальная пенная вечеринка», - написали в комментариях пензенцы.

Ранее губернатор Иван Белозерцев рассказал, что праздник для школьников решили провести в виртуальном формате, чтобы обеспечить их безопасность.

«Да, последний звонок, выпускной бывает раз в жизни, но что важнее: провести мероприятие как раньше, рискуя жизнью и здоровьем своих близких, или все же в режиме онлайн? Я думаю, что второе», - поделился размышлениями глава региона.