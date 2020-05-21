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Общество

29 мая в Пензенской области запретят продажу спиртного

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В Пензенской области в день последнего звонка будет запрещена продажа спиртного. Несмотря на то, что в регионе действует режим повышенной готовности и праздник для школьников пройдет в режиме онлайн, ограничение не снимут.

Соответствующие объявления уже появились в некоторых магазинах. Фотографией из одной торговой точки поделился участник сообщества «Пенза live» во «Вконтакте».

«Уважаемые покупатели! 29 мая 2020 года вводится ограничение на розничную продажу алкогольной продукции на основании закона № 2133 ЗПО от 10.10.2011 г. в связи с проведением мероприятий «Последний звонок». Администрация», - говорится в объявлении.

Интернет-пользователей запрет рассмешил.

«Представляю выпускников с бутылками перед экранами», «Последний звонок онлайн, плавно переходящий в онлайн-пьянку», «Виртуальная пенная вечеринка», - написали в комментариях пензенцы.

Ранее губернатор Иван Белозерцев рассказал, что праздник для школьников решили провести в виртуальном формате, чтобы обеспечить их безопасность.

«Да, последний звонок, выпускной бывает раз в жизни, но что важнее: провести мероприятие как раньше, рискуя жизнью и здоровьем своих близких, или все же в режиме онлайн? Я думаю, что второе», - поделился размышлениями глава региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость||

будет последний звонок???

Гость||

Онлайн звонок будет! Почему запрет продажи алкоголя?

Гость||

Весеннее обострение у власти!!!коронопсихоз

Гость||

Да блин, онже онлайн будет! Что за дурдом!!! Самоизоляция же, их родители контролировать будут, чиновники совсем мозги потеряли? Тем более пятница будет!

Гость||

Ну почему нам досталась эта идиотская власть.Стыды и боль

Гость||

При всём богатстве русского языка, всему этому просто не находится подходящих слов. Не подходящих - тоже нет...

Гость||

Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет.

Гость||

В режиме самоизоляции должен быть запрет на продажи онлайн !

офлайн не трожьте, с...и!

Гость||

У власти совсем не дураки,жулики и воры,но не дураки

Гость||

Молодцы, что предупредили. Теперь у нас продажи не просядут. 28-го все закупятся на два дня.

Гость||

Что до сих пор не проведут работу опиловки поваленного дерева по ул.коммунисической 43а в 29лицее перед последним звонком,упадет это дерево либо на учащихся или на проезжающие машины,куда смотрит руководство лицея 29или не хочет видеть очевидного,что может привести к трагедии,ужасная не ухоженная территория 29лицея не покрашены футбольные ворота,нет новых спорт сооружений для физ.культуры детям на этой территории...это плохо ..

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