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Учеба

Губернатор назвал дату и формат проведения последних звонков

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Стало известно, когда и в каком формате в школах Пензенской области пройдут последние звонки. Об этом губернатор Иван Белозерцев сообщил во время пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в четверг, 21 мая.

«Последний звонок мы будем проводить 29 мая. Министерство образования подготовило предложения по проведению последнего звонка в режиме онлайн, другого пути у нас с вами сегодня нет», - констатировал глава региона.

Он отметил, что этот год - тяжелейший. В числе прочих были отменены и праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Чтобы не заразить людей, чтобы после праздника люди не оказались на больничной койке».

Решающим фактором при отмене традиционных последних звонков также стала необходимость обеспечить безопасность граждан.

«Да, последний звонок, выпускной бывает раз в жизни, но что важнее: провести мероприятие как раньше, рискуя жизнью и здоровьем своих близких, или все же в режиме онлайн? Я думаю, что второе», - поделился размышлениями губернатор.

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Источник — фото pnzreg.ru
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