Экономика

Пензенские предприятия меняют производство в связи с коронавирусом

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Пензенские предприятия начинают выпускать новую продукцию, использующуюся в противостоянии распространению коронавирусной инфекции.

Так, предприятие, производящее моечное оборудование для промышленной очистки деталей, запустило в производство нескольких модификаций бесконтактных механических диспенсеров для антисептиков. Уже произведено 500 диспенсеров, которые поставляются в регионы России. В планах - выпуск до 2 000 единиц в месяц.

Завод, специализирующийся на компрессорах, разработал модульную кислородную станцию для обеспечения больниц кислородом.

Производитель оборудования для пищевой промышленности производит антисептические и дезинфицирующие средства. Основу составляет изопропиловый спирт, доля которого в готовом продукте составляет не менее 65%. Производственные мощности позволяют изготавливать около 5 500 литров в сутки.

Кроме того, ряд предприятий легкой промышленности перепрофилировались на выпуск средств индивидуальной защиты - масок, комбинезонов, халатов, нарукавников и т. п. для обеспечения инфекционной безопасности.

«В настоящее время 25 предприятий организовали пошив лицевых гигиенических масок из марли и нетканого полотна. Развернутые производственные мощности позволяют отшивать свыше 50 тыс. масок в сутки. Всего произведено более 1,2 млн масок. На сегодняшний день уже пошито свыше 3 тыс. комбинезонов и более 2,5 тыс. защитных костюмов», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото prom.pnzreg.ru
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Гость||

Инновационная политика, однако...

Гость||

Будем жить другой манерой. Всё вокруг зашьем фанерой

Гость||

Скоро маски в зарплату в обязательном порядке не начнут выдавать?

Гость||

Был целый завод -ДХО (ДЕЗ-ХИМ-ОБОРУДОВАНИЕ) теперь там базар

Гость||

Да, кто уничтожил заводДХО, призвать к ответственности

Гость||

Гость писал(a):

Был целый завод -ДХО (ДЕЗ-ХИМ-ОБОРУДОВАНИЕ) теперь там базар
Военный.Ну мобилизационные площади остались ,можно оттуда все выгрести,краны расконсервировать,вот только не понятно где оборудование и где брать специалистов ,офисные манагеры на заводе работать не смогут.

Имя: Гость
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