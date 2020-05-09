Пензенские предприятия меняют производство в связи с коронавирусом

09.05.2020 | 11:42

Пензенские предприятия начинают выпускать новую продукцию, использующуюся в противостоянии распространению коронавирусной инфекции.

Так, предприятие, производящее моечное оборудование для промышленной очистки деталей, запустило в производство нескольких модификаций бесконтактных механических диспенсеров для антисептиков. Уже произведено 500 диспенсеров, которые поставляются в регионы России. В планах - выпуск до 2 000 единиц в месяц.

Завод, специализирующийся на компрессорах, разработал модульную кислородную станцию для обеспечения больниц кислородом.

Производитель оборудования для пищевой промышленности производит антисептические и дезинфицирующие средства. Основу составляет изопропиловый спирт, доля которого в готовом продукте составляет не менее 65%. Производственные мощности позволяют изготавливать около 5 500 литров в сутки.

Кроме того, ряд предприятий легкой промышленности перепрофилировались на выпуск средств индивидуальной защиты - масок, комбинезонов, халатов, нарукавников и т. п. для обеспечения инфекционной безопасности.

«В настоящее время 25 предприятий организовали пошив лицевых гигиенических масок из марли и нетканого полотна. Развернутые производственные мощности позволяют отшивать свыше 50 тыс. масок в сутки. Всего произведено более 1,2 млн масок. На сегодняшний день уже пошито свыше 3 тыс. комбинезонов и более 2,5 тыс. защитных костюмов», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.