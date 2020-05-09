В салоне красоты в Пензе нарушили режим повышенной готовности

09.05.2020 | 15:02

В субботу, 9 мая, в одном из салонов красоты, расположенном на проспекте Победы, комиссия по проверке соблюдения режима повышенной готовности обнаружила нарушение: в помещении одновременно находились четыре человека.

Участники рейда сделали руководителю замечание и напомнили о правилах оказания парикмахерских услуг в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В частности, обслуживание производится только по предварительной записи. В зале должно быть не более одного клиента, ожидание посетителей внутри парикамхерской должно быть исключено.

Перед началом смены работники должны проходить «входной фильтр», а в течение дня - осмотр и контроль. Сотрудники с признаками респираторных заболеваний отстраняются от работы. Уборка помещения и дезинфекция инструментов производятся после каждого клиента с помощью вирулицидных средств.

Мастера должны использовать средства индивидуальной защиты - медицинскую пижаму или халат, шапочку, маску или фильтрующий респиратор, перчатки, носки, кожные антисептики для рук.

«Всего во время рейда был проведен мониторинг более 25 предприятий, расположенных на проспекте Победы, улицах Пушкина, Коммунистической и Карпинского», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.