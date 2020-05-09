Общество

В салоне красоты в Пензе нарушили режим повышенной готовности

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В субботу, 9 мая, в одном из салонов красоты, расположенном на проспекте Победы, комиссия по проверке соблюдения режима повышенной готовности обнаружила нарушение: в помещении одновременно находились четыре человека.

Участники рейда сделали руководителю замечание и напомнили о правилах оказания парикмахерских услуг в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В частности, обслуживание производится только по предварительной записи. В зале должно быть не более одного клиента, ожидание посетителей внутри парикамхерской должно быть исключено.

Перед началом смены работники должны проходить «входной фильтр», а в течение дня - осмотр и контроль. Сотрудники с признаками респираторных заболеваний отстраняются от работы. Уборка помещения и дезинфекция инструментов производятся после каждого клиента с помощью вирулицидных средств.

Мастера должны использовать средства индивидуальной защиты - медицинскую пижаму или халат, шапочку, маску или фильтрующий респиратор, перчатки, носки, кожные антисептики для рук.

«Всего во время рейда был проведен мониторинг более 25 предприятий, расположенных на проспекте Победы, улицах Пушкина, Коммунистической и Карпинского», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А почему набитые маршрутки не проверяют?

Гость||

Сpenzainform.ru писал(a):

Мастера должны использовать средства индивидуальной защиты - медицинскую пижаму или халат, шапочку, маску или фильтрующий респиратор, перчатки, носки, кожные антисептики для рук.
Бредят, чтоли !?

Гость||

ZAEBALLI !!!

Гость||

Парикмахерские открыты, где напрямую идёт контакт человека с человеком ,а магазины с обовью и одеждой-нет.

Клоуны!

Клоуны!

Гость||

В Каменке, на строительном рынке Сергановском ни одного сотрудника в маске! Разметки нет. Никаких ограничений. Там просто муравейник!

Гость||

А комиссия была в средствах защиты были?- должны использовать средства индивидуальной защиты - медицинскую пижаму или халат, шапочку, маску или фильтрующий респиратор, перчатки, носки, кожные антисептики для рук.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 9 мая,
... в День Победы,

penzainform.ru писал(a):

комиссия по проверке соблюдения режима повышенной готовности
... которой в праздник делать было нечего,

penzainform.ru писал(a):

обнаружила нарушение: в помещении одновременно находились четыре человека.
РАССТРЕЛЯТЬ!!! СЖЕЧЬ!!!

(с) Дебилы, блять!!! (я о комиссии)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

режима повышенной готовности
Жульё,такой режим сейчас только у вас,вам скоро бежать придётся.

Гость||

Комиссия - это из Булгакова, Жилтоварищество во главе со Швондером.

А что парикмахерша должна быть в шапочке - так это из данелиевского "Афони", там тоже медсестра на Скорой - врачам грубила, шапочку на выезд не надевала .. Кошмар, короче!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

комиссия по проверке соблюдения режима повышенной готовности
Херасе названьице )))

Гость||

К стенке…

Гость||

Наверное салон красоты "Я"

Там всегда антисанитария

Гость||

С ПРАЗДНИКОМ!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Всего во время рейда был проведен мониторинг более 25 предприятий, расположенных на проспекте Победы, улицах Пушкина, Коммунистической и Карпинского», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Задорнова на вас нет, блин. Мониторы вы х..евы.

Гость||

Пензяки будут беззубые, но с причёсками.

Имя: Гость
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