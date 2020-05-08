Общество

Пензенские мастера подарили вторую жизнь танку Т-34

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«Наш Т-34 восстановлен! Гордость за пензенских промышленников, которые дали легенде вторую жизнь, не имея никакой технической документации! Это очень круто! Машина 1946 года выпуска. 38 лет он простоял как памятник», - такая запись появилась на странице пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной в Instagram в пятницу, 8 мая.

Тяжелая боевая машина, выпущенная в 1946 году, с 1981-го стояла на пьедестале на улице Карла Маркса. Т-34 олицетворял вклад в Победу жителей Сурского края, которые в годы Великой Отечественной войны внесли в фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей. На эти средства были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», эскадрилья самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

В мае 2019 года было решено восстановить танк, а вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о диагностике и дефектовке узлов и агрегатов боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эти работы. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли на восстановление.

Танк разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

23 апреля впервые за почти 40 лет специалисты завели дизельный двигатель В-2. А 28-го Т-34 без буксировки выехал из цеха.

Первоначально планировалось, что в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне танк пройдет в колонне «Бессмертного полка». Однако в связи с эпидемией коронавируса акция 9 Мая пройдет в дистанционном формате: пензенцам предлагается выставить портреты героев в окнах.

Также в Пензе отменен салют, который по традиции проводился в День Победы в предыдущие годы.

Тем не менее известие, что танк Т-34 обрел вторую жизнь, порадовало пензенцев. «Круто! Я на нем провел половину своего детства», - написал один из подписчиков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото, видео www.instagram.com/dina_cheremushkina/
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Гость||

ЗАЧЕМ? Губернаторский хайп?

Гость||

"Пенза мстит!" - вы серьезно? *рукалицо*....нет бы помнит хотя бы...

Гость||

Пенза мстит? Кому? Кто это придумал?

Гость||

Мстят побеждённые и униженные...

Гость||

Гость писал(a):

Мстят побеждённые и униженные...
И чо?

Гость||

Гость писал(a):

Мстят побеждённые и униженные...
А оскорбленные?

Гость||

Может быть эти деньги да детишкам больным?! На очереди самолёт восстанавливать или самоходочку? Патриоты, вперёд!

Гость||

Вот говнюки которые кричали что ничего не получится сейчас захлебнуться своим дерьмом и желчью. Молодцы мастера, уважуха.

Гость||

Круто! Остается только один вопрос -зачем??? И куда теперь этот танк поедет?

Гость||

Отсыл к фильму "Экипаж машины боевой"

Гость||

Гость писал(a):

кричали что ничего не получится сейчас
При наличии халявных денег,можно из старухи сделать молодуху. Работа мастера,а заказчику ума не надо.

Гость||

ну что. покатались на танке за бюджетные деньги? пора опять на постамент ставить на 40 лет.. во сколько это восстановление городу обошлось интересно. Давайте паравоз теперь восстановим, есть ещё самолёт на пр победы, полетаем

Гость||

Гость писал(a):

Вот говнюки которые кричали что ничего не получится сейчас захлебнуться своим дерьмом и желчью. Молодцы мастера, уважуха.
Никто такое здесь не говорил, не "свисти", восстановить двигатель не проблема при желании, вопрос был зачем это делать? :"Па́мятник — сооружение, поддерживающее воспоминания о чём-либо." Зачем восстанавливать то, что установлено на постоянной основе в качестве напоминания и поклонения военной технике войны? Хотелось удивить, так можно было арендовать на праздник что угодно за небольшие деньги

Гость||

Вот эти говнюки и откликнулись:

Гость|08.05.2020 10:29

Гость|08.05.2020 10:32

Гость|08.05.2020 10:32|

правда сейчас начали искать смысл

Гость||

Гость писал(a):

правда сейчас начали искать смысл
вы из тех что деньги на восстановление танка получил? или по жизни чудный?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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