Пензенские мастера подарили вторую жизнь танку Т-34

08.05.2020 | 10:04

«Наш Т-34 восстановлен! Гордость за пензенских промышленников, которые дали легенде вторую жизнь, не имея никакой технической документации! Это очень круто! Машина 1946 года выпуска. 38 лет он простоял как памятник», - такая запись появилась на странице пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной в Instagram в пятницу, 8 мая.

Тяжелая боевая машина, выпущенная в 1946 году, с 1981-го стояла на пьедестале на улице Карла Маркса. Т-34 олицетворял вклад в Победу жителей Сурского края, которые в годы Великой Отечественной войны внесли в фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей. На эти средства были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», эскадрилья самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

В мае 2019 года было решено восстановить танк, а вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о диагностике и дефектовке узлов и агрегатов боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эти работы. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли на восстановление.

Танк разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

23 апреля впервые за почти 40 лет специалисты завели дизельный двигатель В-2. А 28-го Т-34 без буксировки выехал из цеха.

Первоначально планировалось, что в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне танк пройдет в колонне «Бессмертного полка». Однако в связи с эпидемией коронавируса акция 9 Мая пройдет в дистанционном формате: пензенцам предлагается выставить портреты героев в окнах.

Также в Пензе отменен салют, который по традиции проводился в День Победы в предыдущие годы.

Тем не менее известие, что танк Т-34 обрел вторую жизнь, порадовало пензенцев. «Круто! Я на нем провел половину своего детства», - написал один из подписчиков.