В Пензе обсуждают возможную дату проведения шествия «Бессмертного полка»

27.04.2020 | 18:48

9 мая, в день 75-летия Великой Победы, традиционное и так любимое народом шествие «Бессмертного полка» станет домашней церемонией.

«Мы предлагаем в каждой семье 9 мая выставить портрет своих семейных героев в окно, на балконе. Чтобы было видно всем, что бессмертный полк жив, память наша о поколении войны тоже жива, мы их вспоминаем», - отметил руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

Однако практически все сходятся во мнении, что реальное шествие «Бессмертного полка» в год 75-летия Победы должно состояться. Больших памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, множество. Пока обсуждаются самые крупные.

«24 июня - это день проведения Парада Победы в Москве. 3 сентября - победа над Японией, окончание Второй мировой войны. И 7 ноября - дата проведения легендарного парада в 1941 году, в день воинской славы, это как вариант», - сообщил Олег Шибаев.

Также 9 мая предлагается провести условное шествие «Бессмертного полка» при помощи социальных сетей.