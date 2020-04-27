Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензе обсуждают возможную дату проведения шествия «Бессмертного полка»

Печать

9 мая, в день 75-летия Великой Победы, традиционное и так любимое народом шествие «Бессмертного полка» станет домашней церемонией.

«Мы предлагаем в каждой семье 9 мая выставить портрет своих семейных героев в окно, на балконе. Чтобы было видно всем, что бессмертный полк жив, память наша о поколении войны тоже жива, мы их вспоминаем», - отметил руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

Однако практически все сходятся во мнении, что реальное шествие «Бессмертного полка» в год 75-летия Победы должно состояться. Больших памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, множество. Пока обсуждаются самые крупные.

«24 июня - это день проведения Парада Победы в Москве. 3 сентября - победа над Японией, окончание Второй мировой войны. И 7 ноября - дата проведения легендарного парада в 1941 году, в день воинской славы, это как вариант», - сообщил Олег Шибаев.

Также 9 мая предлагается провести условное шествие «Бессмертного полка» при помощи социальных сетей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Я так понимаю дату завершения отопительного сезона в жилом фонде тоже обсуждают? Вопрос так сказать открыт?

Гость||

Поуду 9 мая к памятнику. Плевал я на произвол бандитской власти.

Гость||

Отключите отопление !!!

Гость||

Зачем пойдешь то?

Глуп?

Гость||

Гость писал(a):

Отключите отопление !!!
В Заречном уже отключили. В Кузнецке завтра.

Гость||

А дурак пойдет куда то

Гость||

Как попугаи в Пензе.

Лановой сказал на первом канале ПОРТРЕТ выставит в окно и клоуны приписали инициативу себе.

Гость||

Надо жёстко ловить этих нарушителей карантина вовремя пасхи и 9 мая и 1 мая и штрафовать

И за призывы

Гость||

Замечательное лицо у руководителя!

Гость||

Работяга. Патриот!

Гость||

Бред

Гость||

Гость писал(a):

Бред
Нет,реальность.Но как бред.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте