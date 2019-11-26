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Общество | В Пензе обсудили судьбу отправленного на реконструкцию танка Т-34

26.11.2019|12:41
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Танк Т-34, отправленный на реконструкцию, может все же поучаствовать в праздничном шествии 9 мая 2020 года. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на заседании оргкомитета «Победа» во вторник, 26 ноября.

По его словам, можно попробовать договориться с Министерством обороны РФ о предоставлении другого танка. Однако хотелось бы реставрировать свой, пензенский.

«Нам обещали восстановить наш танк. Если это удастся, то было бы неплохо, чтобы танк прошел в составе «Бессмертного полка» или в его начале. А потом мы бы поставили его на постамент и законсервировали», - предложил губернатор.

Идея восстановить легендарный Т-34 родилась в мае 2019 года. Вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о проведении диагностики и дефектовки узлов и агрегатов тяжелой боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эту работу. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли.

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Гость|26.11.2019 13:03|

penzainform.ru писал(a):

А потом мы бы поставили его на постамент и законсервировали», - предложил губернатор.
Гениально! Но с цирком у него получилось не так затратно - еще не достроили, а уже законсервировали. Скоро нам законсервируют новый фонтан.

Гость|26.11.2019 13:05|

Ну в общем походу как и с цирком и танка у музея тоже не будет...

Гость|26.11.2019 13:11|

Надолго перекрывали одну из центральных улиц, чтобы снять и танк с постамента, погрузить и вывезти его, а потом, оказывается, эту блестящую танковую операцию придется повторить в обратном порядке. Посчитайте затраты на все это плюс работы по "модернизации". И все ради одного парадного выезда

Гость|26.11.2019 13:13|

penzainform.ru писал(a):

Однако хотелось бы реставрировать свой, пензенский.
За каким чертом? Он участвовал в боях? Вез знамя Победы? Почему нельзя за недорого спросить у МО Т-34 на ходу и прогнать его на параде?

Гость|26.11.2019 13:16|

Гость писал(a):

Посчитайте затраты на все это плюс работы по "модернизации"
Он еще и на боевых гусеницах на параде пройдет и можно будет добавить сюда новый асфальт у ПП. А если мехвод несильно опытный, то сколько бордюров еще покоцает - опять же переделывать :))

Гость|26.11.2019 13:21|

Опять не фартит. Прям как с речными трамвайчиками.

Гость|26.11.2019 13:29|

бред лютый.

Гость|26.11.2019 13:29|

и обязательно крестный ход перед, и после танка!

Гость|26.11.2019 13:31|

Чем больше такого бреда, тем меньше желания идти на юбилейный парад...

Гость|26.11.2019 13:38|

чтобы танк прошел в составе «Бессмертного полка» или в его начале

Вроде танкист бывший, а такие глупости говорит. От т34 выхлоп заволект весь памятник включая магазин Буратино. Представляю людей идущех за танком которые будут соляру вдыхать. Евро5 на т34 не поставить:)

Гость|26.11.2019 13:41|

Гость писал(a):

От т34 выхлоп заволект весь памятник включая магазин Буратино. Представляю людей идущех за танком которые будут соляру вдыхать.
Да какая разница,этому идейному блажь зашла,теперь пока не проедет,не успокоится.

Гость|26.11.2019 13:43|

Нам нужен другой губернатор.

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