26.11.2019 | 12:41

Танк Т-34, отправленный на реконструкцию, может все же поучаствовать в праздничном шествии 9 мая 2020 года. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на заседании оргкомитета «Победа» во вторник, 26 ноября.

По его словам, можно попробовать договориться с Министерством обороны РФ о предоставлении другого танка. Однако хотелось бы реставрировать свой, пензенский.

«Нам обещали восстановить наш танк. Если это удастся, то было бы неплохо, чтобы танк прошел в составе «Бессмертного полка» или в его начале. А потом мы бы поставили его на постамент и законсервировали», - предложил губернатор.

Идея восстановить легендарный Т-34 родилась в мае 2019 года. Вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о проведении диагностики и дефектовки узлов и агрегатов тяжелой боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эту работу. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли.