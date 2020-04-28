В Пензе танк Т-34 своим ходом покинул цех

28.04.2020 | 10:55

В понедельник, 27 апреля, легендарный танк Т-34, отправленный на реставрацию, покинул стены цеха.

Тяжелая боевая машина, выпущенная в 1946 году, с 1981-го стояла на пьедестале на улице Карла Маркса. Монумент напоминает о том, что в годы Великой Отечественной войны жители Сурского края внесли в фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей. На эти средства были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Идея восстановить образец военной техники возникла в мае 2019 года. Вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о диагностике и дефектовке узлов и агрегатов боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эти работы. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли на восстановление.

Танк разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

23 апреля впервые за почти 40 лет специалисты завели дизельный двигатель В-2. А 28-го министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин в своем аккаунте в Instagram разместил видео и сообщил: «Сегодня танк Т-34 своим ходом выехал из цеха».

На кадрах видно, как машина самостоятельно выезжает из цеха. Вслед за танком идут работники предприятия, многие снимают исторический момент на камеры телефонов. На танке пока еще не закреплена орудийная башня, но главное, что его дизельное «сердце» ожило.

Короткий ролик вызвал множество положительных отзывов.

«Как же приятно смотреть», «Круть!!!! Молодцы, парни!!! Оживили!!!!, «Молодцы! А ведь многие не верили», «Браво мастерам!!!», «Ура! Восстановили умельцы старый танк», «Крутяк!!! Отличная работа!!!!» - пишут пензенцы.