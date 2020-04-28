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Общество

В Пензе танк Т-34 своим ходом покинул цех

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В понедельник, 27 апреля, легендарный танк Т-34, отправленный на реставрацию, покинул стены цеха.

Тяжелая боевая машина, выпущенная в 1946 году, с 1981-го стояла на пьедестале на улице Карла Маркса. Монумент напоминает о том, что в годы Великой Отечественной войны жители Сурского края внесли в фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей. На эти средства были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Идея восстановить образец военной техники возникла в мае 2019 года. Вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о диагностике и дефектовке узлов и агрегатов боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эти работы. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли на восстановление.

Танк разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

23 апреля впервые за почти 40 лет специалисты завели дизельный двигатель В-2. А 28-го министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин в своем аккаунте в Instagram разместил видео и сообщил: «Сегодня танк Т-34 своим ходом выехал из цеха».

На кадрах видно, как машина самостоятельно выезжает из цеха. Вслед за танком идут работники предприятия, многие снимают исторический момент на камеры телефонов. На танке пока еще не закреплена орудийная башня, но главное, что его дизельное «сердце» ожило.

Короткий ролик вызвал множество положительных отзывов.

«Как же приятно смотреть», «Круть!!!! Молодцы, парни!!! Оживили!!!!, «Молодцы! А ведь многие не верили», «Браво мастерам!!!», «Ура! Восстановили умельцы старый танк», «Крутяк!!! Отличная работа!!!!» - пишут пензенцы.

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Источник — фото, видео www.instagram.com/torgashinm/
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Гость||

Вот жопа.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.
Теперь и за речные трамвайчики можно взяться?

Гость||

Толпой народа танки перемещать во время пандемии можно , ездить на работу в переполненной маршрутке можно , укладывать бордюры можно , а на дачу доехать низяяя !!!

Гость||

Спасибо,настоящие Мастера! Мой дядя всю войну прошел водителем танка,брал Берлин...Мы помним, мы гордимся!!!

Гость||

Иван ты ЛУЧШИЙ! БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ А ОН ТАНК ЗАВЕЛ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А 28-го министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин в своем аккаунте в Instagram разместил видео и сообщил: «Сегодня танк Т-34 своим ходом выехал из цеха».
Ну чего, ставте башню и прямиком на площадь Ленина, повышать производительность труда чиновникам.

Гость||

На самом деле это круто, молодцы! Ещё очень порадовал паровоз, ретро-поезд, который пускали на лермонтовский праздник. Хорошо, что находятся средства и силы для таких вот проектов, это наша культура, история.

Гость||

Какой же у всего, что сделано в СССР запас прочности. Старичку уже 74 года, не одно десятилетие простоял под дождем без всякого обслуживания, и всё равно его можно починить.

Современной высокотехнологичной, но одноразовой технике такое даже не снилось!

Гость||

Гость|28.04.2020 11:17|

Какой же у всего, что сделано в СССР запас прочности. Старичку уже 74 года, не одно десятилетие простоял под дождем без всякого обслуживания, и всё равно его можно починить.

Современной высокотехнологичной, но одноразовой технике такое даже не снилось!

вот поэтому я свой зил 131 не продаю пусть стоит мало ли что

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо,настоящие Мастера! Мой дядя всю войну прошел водителем танка,брал Берлин...Мы помним, мы гордимся!!!
Господи! Как же надоел этот бред про ВОВ.

Знания о ней бесполезны. Память о ней ничего не даёт.

Хватит людям голову морочить всякой пустотой.

Гость||

Гость писал(a):

вот поэтому я свой зил 131 не продаю пусть стоит мало ли что
А что может быть? Можете спокойно продавать.

Гость||

Зачем поменяли пятый опорный каток с левой стороны ,куда дели родной?

Гость||

Гость 11.22. Иди убейся головой о батарею, урод! У меня один дед всю войну прошёл, другой погиб на этой войне! А ты мразь поганая такие речи толкаешь! Молодцы, что танк отремонтировали! Это наша память и наша история!

Гость||

Ура! В Пензе есть танк!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
вот поэтому я свой зил 131 не продаю пусть стоит мало ли что
А что может быть? Можете спокойно продавать.
Не продавай, плати за него все налоги и сборы дальше, без таких дураков им есть будет нечего.

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Имя: Гость
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