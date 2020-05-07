В локомотивном депо Пенза-III открыли мемориальную экспозицию

07.05.2020 | 18:22

В локомотивном депо Пенза-III будут помнить о тех, кто в годы Великой Отечественной работал на железнодорожном предприятии, кто ремонтировал поезда, доставлявшие боеприпасы на фронт. К 75-летию Победы там открыли мемориальную экспозицию.

«Три доски: Павлушкин - герой Советского Союза, летчик, который совершил подвиг, Вишневский и Тарасов. Все они участники войны и работники, ветераны нашего депо», - рассказала заместитель начальника депо Ирина Пиглова.

Гостям после возложения цветов провели экскурсию по территории депо. Его «сердце» - поворотный круг. Устройство необходимо для того, чтобы локомотив по вееру рельс мог попасть в любую из девяти ремонтных мастерских.

«Парк составляет 396 локомотивов - это абсолютный лидер на Куйбышевской железной дороге по приписному парку. Если мы говорим о штате работников - это 1 014 человек только в эксплуатационном депо плюс еще ремонтники», - пояснил заместитель начальника Куйбышевской дирекции Тяги по деповскому хозяйству Илья Митряев.

Сейчас установлен новый круг, современный. Прежний проработал более 80 лет и уже морально устарел.