Общество

Пензенские библиотекари проводят в интернете праздничные мероприятия

Печать

Пензенские библиотекари окончательно разобрались с виртуальной реальностью. Все мероприятия, посвященные Дню Победы, они проводят только в интернете, находясь на самоизоляции.

«Мы решили не терять связь с читателями, даже когда библиотека закрыта, потому что и мы к ним привыкли, и они к нам привыкли, они нуждаются в нашей поддержке. Мы работаем не только с детьми, но и с пенсионерами», - сообщила заведующая отделом Центральной городской библиотеки им. В. Г. Белинского Наталья Мазанова.

«Патриотические декады» - так называется праздничный просветительский проект. В его рамках организуют выставки и онлайн-чтение книг о войне для детей и взрослых, разрабатывают краеведческие игры и викторины, записывают рецензии. Весь видеоматериал выкладывается на сайте централизованной библиотечной системы города.

А еще в онлайн-режиме пензенцев учат делать открытки, аппликации.

«Мы теперь освоили онлайн-режим. Когда это все кончится, мы от этого не уйдем, а будем продолжать работу и в таком формате, наряду со своими традиционными формами обслуживания», - пояснила Наталья Мазанова.

Также в преддверии 9 Мая библиотекари организовали еще одну акцию. Они обзванивают читателей - ветеранов войны, тружеников тыла и поздравляют их с Днем Победы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте