Пензенские библиотекари проводят в интернете праздничные мероприятия

06.05.2020 | 20:00

Пензенские библиотекари окончательно разобрались с виртуальной реальностью. Все мероприятия, посвященные Дню Победы, они проводят только в интернете, находясь на самоизоляции.

«Мы решили не терять связь с читателями, даже когда библиотека закрыта, потому что и мы к ним привыкли, и они к нам привыкли, они нуждаются в нашей поддержке. Мы работаем не только с детьми, но и с пенсионерами», - сообщила заведующая отделом Центральной городской библиотеки им. В. Г. Белинского Наталья Мазанова.

«Патриотические декады» - так называется праздничный просветительский проект. В его рамках организуют выставки и онлайн-чтение книг о войне для детей и взрослых, разрабатывают краеведческие игры и викторины, записывают рецензии. Весь видеоматериал выкладывается на сайте централизованной библиотечной системы города.

А еще в онлайн-режиме пензенцев учат делать открытки, аппликации.

«Мы теперь освоили онлайн-режим. Когда это все кончится, мы от этого не уйдем, а будем продолжать работу и в таком формате, наряду со своими традиционными формами обслуживания», - пояснила Наталья Мазанова.

Также в преддверии 9 Мая библиотекари организовали еще одну акцию. Они обзванивают читателей - ветеранов войны, тружеников тыла и поздравляют их с Днем Победы.