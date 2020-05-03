Число случаев коронавируса в Пензенской области превысило 500

03.05.2020 | 09:53

По данным на воскресенье, 3 мая, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области составило 512 человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за сутки было зарегистрирован 31 случай заболевания.

Большая часть новых пациентов - люди в возрасте от 34 лет до 81 года. Также коронавирус был выявлен у ребенка и подростков.

Заболевшие являются жителями Пензы (12), Бессоновского (7), Башмаковского (2), Городищенского (2), Пензенского (2), Каменского (2), Мокшанского (1), Земетчинского (1), Сердобский (1) районов, а также Заречного (1).