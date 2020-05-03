Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 мая 2020|10:10
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Общество

Число случаев коронавируса в Пензенской области превысило 500

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По данным на воскресенье, 3 мая, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области составило 512 человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за сутки было зарегистрирован 31 случай заболевания.

Большая часть новых пациентов - люди в возрасте от 34 лет до 81 года. Также коронавирус был выявлен у ребенка и подростков.

Заболевшие являются жителями Пензы (12), Бессоновского (7), Башмаковского (2), Городищенского (2), Пензенского (2), Каменского (2), Мокшанского (1), Земетчинского (1), Сердобский (1) районов, а также Заречного (1).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Эти заразившиеся не соблюдали самоизоляцию?

Гость||

И ЧО? Всем уже по барабану.От болезни или от голодухи сдохнуть.

Гость||

Бунт на корабле!

Швейцария, Турция, Чехия, Украина - выходят  из проекта «коронавирус»

Турция решила сворачивать удочки - убытки с упущенного туристического сезона не могут быть  компенсированы доходом из-за участия в проекте «коронавирус». Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса. Это означает, что за продолжение карантина  мировые игроки устраивающую сумму не предложили.

Турция планирует пойти по пути Швеции и Белоруссии,  которым тоже не предложили, сколько они хотели. Участие Турции было продиктовано тем, что страна зависимая,  и даже если она откроет курорты, то потенциальных туристов могут не выпустить из других стран. 

83 миллионная  Турция достигла пика, легализовав 110 тыс. зараженных, то есть заразился 1 из 800 человек. Дальше-больше в  9-ти миллионной Швейцарии тоже неожиданно закончился вирус, когда достиг 30 тыс. заражённых. С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.

Россия пока держит ровную ежедневную статистику. Это говорит о том, что руководство страны ещё не приняло решение, что делать после 11 мая -  сворачиваться или продолжать проект коронавирус. Хотя сегодня на удивление Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. В Московской области, где проживает 7,7 млн человек, количество зарегистрированных случаев составило – 10 тыс. зараженных. Что же власти раньше не говорили, какие плановые показатели мы должны достигнуть. Мы бы поднатужились и быстрее достигли 10 тысяч больных (для Подмосковья)  и стали бы возвращаться к нормальной жизни. Ждем разнарядки по выходу на плато по другим регионам страны.

Да, что тут говорить и  Украина пару часов назад вышла на плато эпидемии коронавируса.

Одна за другой страны участницы проекта коронавирус отказываются от дальнейшего участия в проекте в связи с тем, что, несмотря на обильную пропаганду, не удалось убедить жителей в верности выбора в пользу охлаждения экономики. В этих  странах накаляется ситуация в связи с тем, что люди начали понимать - дело не в вирусе. Продолжение карантина может привести к массовым протестам и сменам режимов.

Вероятно в мае, нас ждёт массовое выздоровление. Как говорится,  спектакль окончен, всем спасибо, все свободны!

Гость||

Уже понятно, что близится конец спектаклю. Многие страны уже вышли из игры, условия не устроили.

Гость||

Воскресенское телевидение опубликовало кадры из Второй районной больницы Воскресенска, куда поступают пациенты с коронавирусом. Ситуация в соседнем с Коломной округе крайне тяжелая. По состоянию на 1 мая в Воскресенске подтвержден 201 случай заражения коронавирусом. Лечение в воскресенских больницах проходят в том числе и коломенцы.

В преддверии майских праздников главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман обратился к жителям с призывом соблюдать режим самоизоляции.

Приводим обращение полностью:

«Уважаемые земляки, то, что происходит сейчас, это очень страшно. Вы не видите, как выносят гробы из нашего морга. Вы не видите кошмар, который творится в реанимации и в инфекционных корпусах. Вы не понимаете всю степень того кошмара, в котором мы находимся. Каждый день в Воскресенском районе пневмонией заболевает от 20 до 40 человек. Вирус не щадит никого: ни молодых, ни стариков. Я вижу, как вы гуляете по улице толпами, как вы стоите на автобусных остановках, как вы катаетесь на машинах, пьете пиво, точите лясы у «Магнита»… Мне становится за вас страшно. Вы заходите в лифт по три-четыре человека без масок. У вас в руках нет дезинфицирующих препаратов для обработки рук. Поймите, что вы потенциальные - мне страшно об этом говорить - покойники. Мы делаем все, что от нас зависит. Мы из кожи лезем. Мы забыли, что такое сон. Мы забыли, что такое отдых. Болеют врачи и медицинские сестры. Так помогите нам сейчас!!! Я прошу вас, помогите!!! Мы не справляемся!!! Область полыхает и Воскресенский район тоже… В эти праздничные дни не ходите никуда. Проведите их дома. Просто дома. Тупо у телевизора. Тупо лежа на диване. Отжимайтесь и подтягивайтесь одни в комнате. Не сидите за общим столом. Принимайте пищу по одному. Не касайтесь кнопок лифтов. Обрабатывайте сразу же руки. В магазинах обрабатывайте руки спреями, препаратами, дезинфицирующими средствами. Только так мы сможем это сейчас пережить и остановить этот кошмар. Прошу вас, сейчас, вот эти майские праздники, будьте дома!!! Не выходите из квартиры. Спасибо. И берегите свое здоровье».

Гость||

Нет, это кошмар какой то что происходит каждый день рост прибавляется и всем по барабану.

Имя: Гость
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