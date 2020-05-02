Сообщения о «машинах помощи цыганам» назвали фейком

02.05.2020 | 10:22

В пятницу, 1 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина назвала фейком анонимные сообщения якобы от жителя Чемодановки о «машинах помощи цыганам», появившиеся накануне в Telegram-каналах.

Она пояснила, что помощь получают как многодетные семьи, так и не многодетные, но оказавшиеся в трудной ситуации, например без официальной работы и дохода.

С середины апреля продовольственные наборы в области получили около 24 тысяч малообеспеченных семей с детьми в возрасте от рождения до 11-го класса. Эти наборы выдаются во всех муниципальных образованиях за счет бюджета региона.

В Бессоновском районе помощь продуктами предусмотрена для 804 малообеспеченных семей. Кроме того, выдано 87 дополнительных наборов от предпринимателей района.

По словам Дины Черемушкиной, нуждающиеся в помощи семьи, не состоящие на учете, также получат поддержку. Это касается и одиноких пожилых людей.

«Для включения в реестр получателей дополнительного набора нуждающимся гражданам необходимо позвонить в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или на горячую линию минтруда», - пояснила пресс-секретарь губернатора.

Что касается фейков, то она назвала их попыткой разжигания межнациональной розни.

«Хайповать на межнаце в такой сложный период просто безнравственно», - завершила Черемушкина свой пост.