Общество

Сообщения о «машинах помощи цыганам» назвали фейком

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В пятницу, 1 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина назвала фейком анонимные сообщения якобы от жителя Чемодановки о «машинах помощи цыганам», появившиеся накануне в Telegram-каналах.

Она пояснила, что помощь получают как многодетные семьи, так и не многодетные, но оказавшиеся в трудной ситуации, например без официальной работы и дохода.

С середины апреля продовольственные наборы в области получили около 24 тысяч малообеспеченных семей с детьми в возрасте от рождения до 11-го класса. Эти наборы выдаются во всех муниципальных образованиях за счет бюджета региона.

В Бессоновском районе помощь продуктами предусмотрена для 804 малообеспеченных семей. Кроме того, выдано 87 дополнительных наборов от предпринимателей района.

По словам Дины Черемушкиной, нуждающиеся в помощи семьи, не состоящие на учете, также получат поддержку. Это касается и одиноких пожилых людей.

«Для включения в реестр получателей дополнительного набора нуждающимся гражданам необходимо позвонить в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или на горячую линию минтруда», - пояснила пресс-секретарь губернатора.

Что касается фейков, то она назвала их попыткой разжигания межнациональной розни.

«Хайповать на межнаце в такой сложный период просто безнравственно», - завершила Черемушкина свой пост.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

но оказавшиеся в трудной ситуации, например без официальной работы и дохода.
А цыгане работают?

Гость||

У них это работой называется. Так что, богу-богово, а волку-волково

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для включения в реестр получателей дополнительного набора нуждающимся гражданам необходимо позвонить в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или на горячую линию минтруда», - пояснила пресс-секретарь губернатора.
И где только телефоны берут?

Гость||

Это все Америка и запад!

Имя: Гость
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