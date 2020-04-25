Общество

Пензенским дачникам рассказали о перспективах посещения участков

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На прямой линии, которую провел губернатор Иван Белозерцев в субботу, 25 апреля, он ответил на вопрос, который волнует сотни владельцев загородных участков: можно ли выезжать на дачу или в деревню на личном автотранспорте?

Глава региона в очередной раз напомнил, что люди в возрасте 65 лет и старше должны находиться на полной самоизоляции.

Остальные дачники, в принципе, могут поехать на участки на своих автомобилях. При этом они должны быть в масках, иметь при себе дезинфицирующие средства и соблюдать дистанцию по отношению к соседям.

«Я поручил главам муниципальных образований проработать вопрос об открытии дачного сезона и на следующей неделе изложить свои предложения. Конечно, это будет зависеть как от общей ситуации по заболеваемости, так и от погоды», - уточнил губернатор.

Он также пообещал, что за три-четыре дня до открытия сезона будет принято решение об открытии магазинов, торгующих дачными товарами: семенами, саженцами, инструментами. Возможно, даже пройдут ярмарки садоводов.

Тем не менее, по мнению Ивана Белозерцева, торопиться на участки не стоит, чтобы не простудиться из-за холода.

«Думаю, даже еще через две-три недели не поздно будет высаживать яблони, груши и малину», - завершил он тему.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На кладбище значит нельзя на своей машине,а на дачи можно.Странная логика этого правительства.

Гость||

Гость писал(a):

На кладбище значит нельзя на своей машине,а на дачи можно.Странная логика этого правительства.
Логика в том, чтобы вырастить урожай. Это необходимость.

Гость||

а у кого машины нет?! пешком?!

Гость||

Логика? Да они просто не знают такого слова.

Инфа 146 %

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Думаю, даже еще через две-три недели не поздно будет высаживать яблони, груши и малину», - завершил он тему.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Гость||

Гость писал(a):

Логика в том, чтобы вырастить урожай. Это необходимость.
Какой урожай может быть на даче? ведро огурцов и два кочана капусты? люди больше теряют сидя на принудительной самоизоляции и которых лишили работы, дачники это в основном пенсионеры им хоть пенсию на блюдечке каждый месяц принося. а многие вообще без средств к существованию остались. надо посерьёзней тогда с карантинными мерами, или вообще самоизоляцию отменить..на радость ПФ, молодые зачем должны страдать то?

Гость||

Кто умнее: чиновники в Санкт-Петербурге или здесь? Читайте новость в федеральном СМИ от 24.04.20, которую здешний модератор удаляет постоянно с раннего утра.

Садовые работы благотворно влияют на здоровье, поэтому запрещать петербуржцам поездки на дачу власти не будут, сообщил на телеканале "Санкт-Петербург" вице-губернатор региона Владимир Кириллов.

"Я бы сказал следующим образом: если человек находится на воздухе, своем садовом участке и занимается огородом, посадкой овощей, то, наоборот, это благотворно влияет на его здоровье. Поэтому я считаю, что выезжать на садоводства надо", - заявил он. Вице-губернатор признался, что сам работает удаленно, с дачи, где самоизолировался.По его данным, летом на дачи уезжает почти половина петербуржцев. Поскольку выезжать в другие регионы и за границу люди не могут, садоводства остаются местом, "где люди будут себя чувствовать в какой-то степени комфортно", сказал он.Поездка на дачу не будет считаться нарушением режима самоизоляции, если на руках у гражданина будет книжка садовода, сказал чиновник и добавил, что запрета на проезд между Петербургом и Ленобластью нет.

"Пока никаких ограничений на перемещение в садоводства нет. Более того, губернатор принял решение с 28 апреля открыть (определенное) количество электричек, которыми могли бы воспользоваться садоводы", - уточнил Кириллов.В свою очередь начальник управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях сообщил, что дачники смогут бесплатно провериться на заражение коронавирусом. "У нас будет работать в начале сезона 35 медицинских пунктов, в которых ставится задача буквально с майских праздников проводить бесплатное тестирование на коронавирус. Конечно, всех людей будет очень тяжело тестировать, мы призываем в первую очередь уделять внимание гражданам, которые находились в риске заражения, контактировали, приехали откуда-то или где-то кто-то чихнул", - уточнил он. "Самоизолироваться в садоводствах гораздо проще, чем в городе. Вы можете выйти на свой участок и не допустить контакта с вашими соседями. Если вы живете в городе, вы выходите в свой подъезд, входите в лифт, и там, наверняка, будет какой-то контакт. Поэтому соблюдать условия самоизоляции на свежем воздухе, в садоводстве - это гораздо приятнее, проще и полезнее для здоровья", - подчеркнул Лях. "Это действительно поможет борьбе с коронавирусом, если каждый будет находиться в самоизоляции на своем садовом участке или на даче, это безусловно", - добавил Кириллов.

Гость||

Какой колосальный маразм вокруг с этим вирусом. Миром правят придурки, на ключевых местах в правительствах сидят придурки, мероприятия и события с вирусом отражают дебильность выстроеной системы. Неприязнь к нынешним управленцам страной похоже достигает максимума, особенно после ознакомления о смертях , бездарном лечении, созданных условиях для роста болезней в больницах, о расстаскивании заразы незащищёнными мед.сотрудниками. В больницу стаскивают десятки видов вирусов в одну кубышку, как в таких условиях выжить. При этом бегать за одиноко гуляющи и людьми на улице, набрасываться как шакалы на семью в личном автомобиле, хоронить в закрытых гробах и не давать проститься, но при этом создавать условия для очередей и столпотворений, и элементарным отсутствием профессиональной защиты у медиков. Российским и мировым дебилам правителям следует учиться у Беларусов, походу они одни сохранили человеческое лицо.

Вирус страшный...ха-ха, это кто как нарисует. Не вирус страшный, а система медицины. Вирусов сотни, люди давно умирают миллионами от болезней, подталкиваемых вирусами. Но в этом году, надо было ввести мировое рабство, и создали истерию.... Без запугиваний разве можно было миллиарды людей поставить на колени, надеть им намордники и заставить "ку" делать? С существующими отморозками в правительстве жить дальше нельзя - это самоубийство.

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