Пензенским дачникам рассказали о перспективах посещения участков

25.04.2020 | 12:14

На прямой линии, которую провел губернатор Иван Белозерцев в субботу, 25 апреля, он ответил на вопрос, который волнует сотни владельцев загородных участков: можно ли выезжать на дачу или в деревню на личном автотранспорте?

Глава региона в очередной раз напомнил, что люди в возрасте 65 лет и старше должны находиться на полной самоизоляции.

Остальные дачники, в принципе, могут поехать на участки на своих автомобилях. При этом они должны быть в масках, иметь при себе дезинфицирующие средства и соблюдать дистанцию по отношению к соседям.

«Я поручил главам муниципальных образований проработать вопрос об открытии дачного сезона и на следующей неделе изложить свои предложения. Конечно, это будет зависеть как от общей ситуации по заболеваемости, так и от погоды», - уточнил губернатор.

Он также пообещал, что за три-четыре дня до открытия сезона будет принято решение об открытии магазинов, торгующих дачными товарами: семенами, саженцами, инструментами. Возможно, даже пройдут ярмарки садоводов.

Тем не менее, по мнению Ивана Белозерцева, торопиться на участки не стоит, чтобы не простудиться из-за холода.

«Думаю, даже еще через две-три недели не поздно будет высаживать яблони, груши и малину», - завершил он тему.