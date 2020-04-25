Пензенским дачникам рассказали о перспективах посещения участков

На прямой линии, которую провел губернатор Иван Белозерцев в субботу, 25 апреля, он ответил на вопрос, который волнует сотни владельцев загородных участков: можно ли выезжать на дачу или в деревню на личном автотранспорте?
Глава региона в очередной раз напомнил, что люди в возрасте 65 лет и старше должны находиться на полной самоизоляции.
Остальные дачники, в принципе, могут поехать на участки на своих автомобилях. При этом они должны быть в масках, иметь при себе дезинфицирующие средства и соблюдать дистанцию по отношению к соседям.
«Я поручил главам муниципальных образований проработать вопрос об открытии дачного сезона и на следующей неделе изложить свои предложения. Конечно, это будет зависеть как от общей ситуации по заболеваемости, так и от погоды», - уточнил губернатор.
Он также пообещал, что за три-четыре дня до открытия сезона будет принято решение об открытии магазинов, торгующих дачными товарами: семенами, саженцами, инструментами. Возможно, даже пройдут ярмарки садоводов.
Тем не менее, по мнению Ивана Белозерцева, торопиться на участки не стоит, чтобы не простудиться из-за холода.
«Думаю, даже еще через две-три недели не поздно будет высаживать яблони, груши и малину», - завершил он тему.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
На кладбище значит нельзя на своей машине,а на дачи можно.Странная логика этого правительства.