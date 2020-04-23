В пензенском лесу задержали похитителя упавших сосен

23.04.2020 | 09:55

В Ахунско-Ленинском лесничестве инспекторы задержали нарушителя, добычей которого стали сосны, поваленные снежной бурей.

Инцидент произошел во вторник, 21 апреля. Во время рейда по выявлению и пресечению нелегальных рубок сотрудники регионального минлесхоза обнаружили, что мужчина похитил семь упавших стволов.

Общий объем незаконно присвоенной древесины составил 11,71 куб. м, а ущерб – 4 693 рубля, сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области.

Нарушителя задержали на месте. Материалы по факту хищения направили правоохранителям.

Ранее стало известно, что от снежной бури в ночь с 11 на 12 апреля сильно пострадали леса Пензенского, Лунинского, Бессоновского и Никольского районов. Сосны, березы и осины не выдерживали тяжести обильных осадков, ломались и падали целиком под напором ветра. Их древесина не является валежником, и использовать ее для личных нужд запрещено. Это расценивается как хищение и может повлечь уголовную ответственность.