Общество

В пензенском лесу задержали похитителя упавших сосен

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В Ахунско-Ленинском лесничестве инспекторы задержали нарушителя, добычей которого стали сосны, поваленные снежной бурей.

Инцидент произошел во вторник, 21 апреля. Во время рейда по выявлению и пресечению нелегальных рубок сотрудники регионального минлесхоза обнаружили, что мужчина похитил семь упавших стволов.

Общий объем незаконно присвоенной древесины составил 11,71 куб. м, а ущерб – 4 693 рубля, сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области.

Нарушителя задержали на месте. Материалы по факту хищения направили правоохранителям.

Ранее стало известно, что от снежной бури в ночь с 11 на 12 апреля сильно пострадали леса Пензенского, Лунинского, Бессоновского и Никольского районов. Сосны, березы и осины не выдерживали тяжести обильных осадков, ломались и падали целиком под напором ветра. Их древесина не является валежником, и использовать ее для личных нужд запрещено. Это расценивается как хищение и может повлечь уголовную ответственность.

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Гость||

вор у ВОРА - дубинку спёр.

Гость||

А сколько сломанная сосна должна отлежаться, чтобы стать валежником?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сосны, березы и осины не выдерживали тяжести обильных осадков, ломались и падали целиком под напором ветра. Их древесина не является валежником, и использовать ее для личных нужд запрещено. Это расценивается как хищение и может повлечь уголовную ответственность.
"Вале́жник (валеж, валежный лес, лежина, падалица) — упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный ветром (бурелом), навалом снега и т. п. лес, а также лес срубленный и полуобработанный, но не вывезенный и брошенный (часто как забракованный). Вообще всякий поваленный или лежащий на земле лес, в большей или меньшей степени утративший технические качества и ценность. Сухой валежник может использоваться в качестве топлива."

М.: Советская энциклопедия, 1986. — Т. 1.

Гость||

Не в своё дело влез. Это древесина расчищальщиков 300-т км лесных дорог. Деньги за расчистку плюс за кубатуру.

Гость||

Гость писал(a):

Деньги за расчистку плюс за кубатуру.
Хорошо бюджет почистят?

Имя: Гость
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