После урагана непригодны для проезда 300 км лесных дорог

Протяженность лесных дорог, непригодных для проезда, на территории Пензенской области составила более 300 километров. Таков итог разгула урагана, в прямом смысле наломавшего дров, он обрушился на регион в ночь с 11 на 12 апреля.
Теперь подразделения минлесхоза и других ведомств трудятся над устранением последствий.
«Усиленно ведется расчистка указанных дорог, чтобы могла свободно проехать в первую очередь лесопожарная или патрульная техника. Более 100 километров дорог расчищено, к работам привлечены лесопользователи, лесопожарный центр, лесничества Пензенской области», - сообщил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Антон Малин.
Наиболее пострадавшими признаны леса Пензенского, Лунинского, Бессоновского и Никольского районов.
Основной причиной повала деревьев стал так называемый снеголом. Сосны, березы и осины просто не выдерживали тяжести обильных осадков, ломались и падали целиком под напором ветра. Их древесина не является валежником и использовать ее для личных нужд запрещено.
«Это квалифицируется как хищение, ответственность - вплоть до уголовной и лишения свободы сроком до двух лет», - уточнил Антон Малин.
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penzainform.ru писал(a):Так может не стоит? Лесорубы-браконьеры не смогут лес вывозить.