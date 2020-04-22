После урагана непригодны для проезда 300 км лесных дорог

22.04.2020 | 18:15

Протяженность лесных дорог, непригодных для проезда, на территории Пензенской области составила более 300 километров. Таков итог разгула урагана, в прямом смысле наломавшего дров, он обрушился на регион в ночь с 11 на 12 апреля.

Теперь подразделения минлесхоза и других ведомств трудятся над устранением последствий.

«Усиленно ведется расчистка указанных дорог, чтобы могла свободно проехать в первую очередь лесопожарная или патрульная техника. Более 100 километров дорог расчищено, к работам привлечены лесопользователи, лесопожарный центр, лесничества Пензенской области», - сообщил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Антон Малин.

Наиболее пострадавшими признаны леса Пензенского, Лунинского, Бессоновского и Никольского районов.

Основной причиной повала деревьев стал так называемый снеголом. Сосны, березы и осины просто не выдерживали тяжести обильных осадков, ломались и падали целиком под напором ветра. Их древесина не является валежником и использовать ее для личных нужд запрещено.

«Это квалифицируется как хищение, ответственность - вплоть до уголовной и лишения свободы сроком до двух лет», - уточнил Антон Малин.