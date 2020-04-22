Общество

Празднование юбилея В. И. Ленина не состоялось из-за пандемии

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Владимиру Ильичу исполнилось 150. Вождь мирового пролетариата появился на свет 22 апреля 1870 года в Симбирске, ныне Ульяновске.

Как говорят ученые, если бы не Пенза, то Ленина и вовсе могло не быть. Здесь сложилась его семья - отец будущего создателя Советского государства преподавал в Дворянском институте. Теперь в здании располагается гимназия № 1, на территории учебного заведения поставлен памятник родителям революционера.

«Илья Николаевич Ульянов и Мария Александровна Бланк встретились здесь, поженились чуть позже. Второй момент: 20 лет у них служила няней и практически была членом семьи Варвара Григорьевна - уроженка села Ломовка (ныне это Лунинский район)», - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.

В 2020-м из-за режима самоизоляции в Пензе юбилей Владимира Ильича не отмечают массово, как в былые годы. У памятника вождю на площади Ленина не собирались люди с красными флагами, не маршировали в колонне, не принимали в пионеры юных горожан.

И намного меньше цветов возложили к монументу пензенцы в этот холодный день. Дождь намочил красные гвоздики и розы, а ветер разметал их по подножию памятника.

«Я хочу сказать, это величайший человек, потому что практически благодаря его гению изменился весь мир. Мир стал жить по-другому после 1917 года. Все поняли, что если подобные социальные взрывы будут и у них, весь правящий класс просто сметет. Был показан пример», - отметил Владимир Первушкин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не "стукнуло", а "исполнилось". Позорище, а не СМИ.

Гость||

Будем ждать второго пришествия великого гения В.И.Ленина.

Гость||

А Мавзолей на праздники всё так же прячут от народа.

Гость||

Хоть какой-то толк от этого коронавируса, что красные, что пасхатели - обломались :)

Гость||

Будем ждать второго пришествия великого гения В.И.Ленина

его и одного достаточно. он успешно растолковал демагогию рабовладельцев и их лакеев-образованцев- что бы любому и каждому было ясно: обычная паутина (сеть на косяк рыб). но если у рыбы хватает ума обойти даже подлые одиночные крючки, и мухи не кончаются, то... ТО человекам вполне под силу пройти эти халявные угощения и льстивые зазывания без ущерба для своего достойного жизненного пути.

но вот СТАЛИН - нужен. при нём дерьмо различной формы и содержания уходило в канализацию. именно он создавал народам благоприятные условия для труда и вольного дыхания

Гость||

Да..50 лет назад Ильича по другому чествовали.

Гость||

Ленин: «Никто не повинен в том, если родился рабом, но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но приукрашивает и оправдывает своё рабство, есть внушающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2020-м из-за режима самоизоляции в Пензе юбилей Владимира Ильича не отмечают массово, как в былые годы.
А почему вот эта вотханья состоялась??? "День самоуправления" Это не массовое меропиятие? Были лица причастные к организации и принявшие участие привлечены к административной ответственности?

Гость||

Какие замечательные слова! Очень актуальны сегодня! Не находите?!

Гость||

Гость|22.04.2020 19:32|

Ленин: «Никто не повинен в том, если родился рабом, но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но приукрашивает и оправдывает своё рабство, есть внушающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».

+10000000000

Гость||

22 04 20 Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований

Гость||

Гость писал(a):

Ленин: «Никто не повинен в том, если родился рабом, но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но приукрашивает и оправдывает своё рабство, есть внушающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».
Ленин был прав. Посмотрел бы он теперь на чурающихся, оправдывающих и приукрашивающих.

Гость||

Гость писал(a):

22 04 20 Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований
Кукиш ему, а не отсрочку!

Гость||

Так у них же мастерские работают, куют копейку и не только ...и зелень имеется.

Гость||

Ленин: «Всякие даже упоминания о том или ином вероисповедании граждан в официальных документах должны быть безусловно уничтожены. Не должно быть никакой выдачи государственной церкви, никакой выдачи государственных сумм церковным и религиозным обществам, которые должны стать совершенно свободными, независимыми от власти союзами граждан-единомышленников».

Ленин: «Религия должна быть объявлена частным делом».

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