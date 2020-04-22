Празднование юбилея В. И. Ленина не состоялось из-за пандемии

22.04.2020 | 19:00

Владимиру Ильичу исполнилось 150. Вождь мирового пролетариата появился на свет 22 апреля 1870 года в Симбирске, ныне Ульяновске.

Как говорят ученые, если бы не Пенза, то Ленина и вовсе могло не быть. Здесь сложилась его семья - отец будущего создателя Советского государства преподавал в Дворянском институте. Теперь в здании располагается гимназия № 1, на территории учебного заведения поставлен памятник родителям революционера.

«Илья Николаевич Ульянов и Мария Александровна Бланк встретились здесь, поженились чуть позже. Второй момент: 20 лет у них служила няней и практически была членом семьи Варвара Григорьевна - уроженка села Ломовка (ныне это Лунинский район)», - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.

В 2020-м из-за режима самоизоляции в Пензе юбилей Владимира Ильича не отмечают массово, как в былые годы. У памятника вождю на площади Ленина не собирались люди с красными флагами, не маршировали в колонне, не принимали в пионеры юных горожан.

И намного меньше цветов возложили к монументу пензенцы в этот холодный день. Дождь намочил красные гвоздики и розы, а ветер разметал их по подножию памятника.

«Я хочу сказать, это величайший человек, потому что практически благодаря его гению изменился весь мир. Мир стал жить по-другому после 1917 года. Все поняли, что если подобные социальные взрывы будут и у них, весь правящий класс просто сметет. Был показан пример», - отметил Владимир Первушкин.