Connectome.ai и «Дамате» запустили уникальный проект по санобработке рук

20.04.2020 | 15:43

Сколковская компания Connectome.ai выпустила на рынок уникальный продукт с искусственным интеллектом, гарантирующий 100%-ю санитарную обработку рук по международным стандартам. В основе разработки «Direktiva: санитария» - технологии машинного зрения и видеоаналитики. Продукт запатентован в России и не имеет аналогов в мире.

Соинвесторами разработки выступили владельцы ГК «Дамате», на предприятиях которой были запущены пилотные проекты. Фактически «Дамате» стала первой российской компанией, которая полностью передала контроль за санитарной обработкой рук сотрудников искусственному интеллекту, снизив таким образом человеческий фактор до минимума.

«Последние события в мире показали, что правильно вымытые руки - это лучший метод профилактики болезней, вызываемых микробами, бактериями и вирусами. Но даже такое простое действие требует навыков, тщательности исполнения и сознательности сотрудников», - подчеркнула руководитель по развитию бизнеса Connectome.ai Людмила Бахметьева.

Она отметила, что всего один человек, проигнорировавший санитарный протокол или выполнивший его халатно, может поставить под угрозу здоровье, а то и жизни тысяч людей. В масштабах корпорации вопрос контроля гигиены персонала становится особенно острым.

Система с искусственным интеллектом установлена и успешно функционирует на крупнейшем в Европе заводе по убою и переработке индейки «Дамате». Всего 20 точек контроля за санитарной обработкой рук контролируют 2 250 сотрудников. Еще 3 точки работают на молочном комбинате «Пензенский» (входит в ГК «Дамате»). В 2020 году компания дополнительно установит 21 такую систему на строящемся заводе по глубокой переработке мяса индейки в Пензенской области.

Каждая точка контроля оснащена камерами наблюдения и распознавания лиц, позволяющими идентифицировать работника и его действия. Во время мытья рук система показывает на дисплее последовательность и продолжительность движений, фиксирует длительность выполнения каждого действия и проверяет его соответствие рекомендациям ВОЗ. Процесс обработки рук разбит на несколько этапов и перейти к следующему можно, только если сотрудник выполнил все условия текущего этапа. Подробная статистика по каждому сотруднику сохраняется на серверах системы и отображается в личном кабинете.

«Наша разработка позволяет решить эту проблему, снизить влияние человеческого фактора и обеспечить безопасность продукции», - заключила Людмила Бахметьева.