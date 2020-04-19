В Пензе отметили праздник Пасхи богослужением в полупустом храме

19.04.2020 | 18:20

Древнюю церемонию праздника Воскресения Христова пензенцы не смогли наблюдать воочию: территория Успенского кафедрального собора закрыта для прихожан. Но все происходило так, как положено на Пасху.

Сначала был крестный ход, в нем участвовали только священники.

Перед входом в храм немногочисленная процессия остановилась. Звучали главные слова православной веры.

Началось торжественное богослужение в полупустом храме. Но у каждого верующего пензенца, находящегося дома, в душе звучало «Христос воскресе!».