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Общество

В Пензе отметили праздник Пасхи богослужением в полупустом храме

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Древнюю церемонию праздника Воскресения Христова пензенцы не смогли наблюдать воочию: территория Успенского кафедрального собора закрыта для прихожан. Но все происходило так, как положено на Пасху.

Сначала был крестный ход, в нем участвовали только священники.

Перед входом в храм немногочисленная процессия остановилась. Звучали главные слова православной веры.

Началось торжественное богослужение в полупустом храме. Но у каждого верующего пензенца, находящегося дома, в душе звучало «Христос воскресе!».

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Гость||

Им всем штрафы за нарушение самоизоляции выписали?

Гость||

Гость писал(a):

Им всем штрафы за нарушение самоизоляции выписали?
Систему образовавшее предприятие.

Гость||

Дичь какая. Мужики в ковры вырядились и кругами ходят.

Гость||

А их, что указ не касается? С чем из разрешённого в этом указе, связано их занятие, чтобы нарушать режим самоизоляции?

Имя: Гость
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