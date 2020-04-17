Общество

В Пензенской области клещевым боррелиозом заболели 17 человек

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В Пензенской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадали 20 человек, из них 17 - дети в возрасте до 14 лет.

Данные на четверг, 16 апреля, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности опасных членистоногих в медучреждения обратились по поводу укусов 52 жителя области, в том числе 22 ребенка. В лабораториях на возбудителя иксодового клещевого боррелиоза специалисты исследовали 51 кровососа, в 7 случаях (13,7%) результат оказался положительным.

За три месяца 2020 года боррелиозом заболели 17 человек. Диагноз был поставлен 13 жителям Пензы, 2 – Шемышейского района, 1 – Колышлейского и 1 – Пачелмского.

«Все случаи - с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2019 года», - добавили в Роспотребнадзоре.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Я вот не верю и не боюсь вируса. За месяц клещи покусали больше людей, чем заразились этим гриппом.

Умерло двое, но С диагнозом вирус, а не от самого вируса.

Если кто-то боится - сидите дома хоть год, для верности закройтесь в туалете!

А я буду жить дальше.

В СССР число заболевших гриппом доходило до 6 миллионов сезон, и никакой паники не было. А сейчас на ровном месте паника.

Паникуйте дальше, только не мешайте жить нормальным людям.

Если не вводят режим ЧП, значит вас просто дурят - верьте дальше!

Гость||

Раньше все леса и поля обрабатывали от клещей и паразитов, а сейчас 21 век и оборудования и техника совсем другая, но не кому дела нет...Только деньги у всех на уме, а не люди. Где эти миллионеры,уж точно за ягодами и за грибами в лес не ходят. Боятся...Все купят.

Гость||

Гость писал(a):

Раньше все леса и поля обрабатывали от клещей и паразитов, а сейчас 21 век
Поэтому страдала экология, от химии, и люди онкологию заработали с тех пор.

Гость||

Да ладно фейки пишите, сейчас нет боррелиозных Клещей, сейчас коронавирусные клещи. И все смерти только от корона вируса! Кошмаримся дальше!

Имя: Гость
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