В Пензенской области клещевым боррелиозом заболели 17 человек

17.04.2020 | 09:40

В Пензенской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадали 20 человек, из них 17 - дети в возрасте до 14 лет.

Данные на четверг, 16 апреля, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности опасных членистоногих в медучреждения обратились по поводу укусов 52 жителя области, в том числе 22 ребенка. В лабораториях на возбудителя иксодового клещевого боррелиоза специалисты исследовали 51 кровососа, в 7 случаях (13,7%) результат оказался положительным.

За три месяца 2020 года боррелиозом заболели 17 человек. Диагноз был поставлен 13 жителям Пензы, 2 – Шемышейского района, 1 – Колышлейского и 1 – Пачелмского.

«Все случаи - с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2019 года», - добавили в Роспотребнадзоре.