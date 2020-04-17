«Молком» поздравляет жителей области с праздником Пасхи

17.04.2020 | 13:47

Накануне пасхальных праздников молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») по традиции порадует жителей города и области вкусным и полезным продуктом.

Ежегодно к празднику Пасхи «Молком» выпускает особый товар - творожную массу «Особую Пензенскую» с сахаром и изюмом 22%-й жирности в удобной упаковке 900 г. Она неизменно пользуется спросом у покупателей, поскольку не только вкусна, но и позволяет экономить время при приготовлении одного из главных праздничных блюд - традиционной пасхальной массы.

В этом году «Молком» подготовил новинку - творожную массу с шоколадной крошкой. Она выпускается в удобном контейнере 450 г.

Продукция предприятия соответствует концепции «Чистая этикетка», подразумевающей производство из свежего молока без использования заменителей молочного жира и только из натуральных компонентов.

Найти продукцию компании «Молком» можно в фирменных магазинах молочного комбината «Пензенский», торговых сетях и региональных сетевых магазинах.