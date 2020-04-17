Общество

Детский сад в Шемышейке стал комфортнее после ремонта

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У шемышейских малышей наступили праздничные будни. Детский сад № 3 преобразился до неузнаваемости и, главное, стал комфортнее. Это результаты работы региональной программы по капитальному ремонту дошкольных учреждений, которая проводится на протяжении нескольких лет по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

«Всего в рамках этой программы было выделено из разных источников 9 миллионов 700 тысяч рублей, из них почти два миллиона - это деньги муниципального бюджета. В этой программе в 2019 году участвовало 17 районов, то есть не все в Пензенской области.

Этому детскому саду 33 года. Ни разу в программе капитального ремонта он не участвовал, это впервые такой масштабный ремонт. В рамках ремонта заменили все окна на пластиковые, заменены все двери, проведен ремонт в группах с заменой освещения, полностью сделан пищеблок», - рассказала начальник управления образования администрации Шемышейского района Ирина Артюшонкова.

Обновлены полы, вентиляция, отремонтирован актовый зал, заменен аварийный потолок. Снаружи тоже много сделано: фасад здания похорошел, входные группы, веранды. В общем, детям есть где и куда расти.

В 2020 году шемышейский садик подал заявку на участие в программе «Доступная среда», чтобы обеспечить комфорт детям с ограниченными возможностями здоровья.

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