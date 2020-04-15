В Пензенской области сезон навигации продлится до ноября

15.04.2020 | 19:10

В Пензенской области открылся сезон навигации. Это значит, что на водные объекты выйдут не только лодки рыбаков и отдыхающих, но и плавсредства сотрудников центра ГИМС, которые приступают к патрулированию Суры, водохранилища и других акваторий.

Традиционно перед началом сезона проводят смотр сил и техники. Контроль за безопасностью будут вести не менее 15 человек. На вооружении состоят и оснащенные суда.

«Мастер-410» предназначен для патрулирования водных объектов, а также для оказания помощи людям в случае чрезвычайных ситуаций. Эта лодка большую роль сыграла, когда паводок был в Ломовском районе - мы там неделю работали. Удобно: она маленькая, везде пройдет, увертливая, можно и с мотором, и без мотора», - рассказал государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по области Леонид Мотышен.

Инспекторы ГИМС в течение всего сезона навигации будут следить за тем, чтобы граждане не совершали необдуманных поступков, которые могут привести к трагедии, а также выявлять факты нарушений правил безопасности на водных объектах.

«Основная задача, конечно, контроль за соблюдением правил безопасности владельцами маломерных судов. В период наступления купального сезона это профилактика среди желающих отдохнуть на берегу, чтобы люди не гибли на воде», - подчеркнул главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по области Сергей Петрунин.

В государственной инспекции маломерных судов напомнили, что все частные лодки, катера и прочая техника должны быть обязательно зарегистрированы, а владельцам необходимо иметь права и другие разрешительные документы. Нарушителей ждут крупные штрафы - от 5 до 20 тысяч рублей.

Сезон навигации продлится до ноября.