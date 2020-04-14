Пензенские наркологи готовы оказать помощь курильщикам

14.04.2020 | 19:40

Курить - здоровью вредить, а в условиях распространения коронавируса тем более. Врачи готовы помочь пензенцам избавиться от пагубной привычки. В областной наркологической больнице заработал телефон горячей линии, куда может позвонить любой никотинозависимый гражданин.

«Употребление табачной продукции, особенно в период пандемии, - это фактически усиление возможности входных ворот для получения этого нового вируса. В определенной мере можно говорить о том, что поражены дыхательные пути, они раздражены, и воздействие вируса практически сразу ведет к заболеванию», - рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения области Юрий Уткин.

Дважды в неделю, по вторниками и четвергам, с 12:00 до 13:30 по номеру 45-49-79 будет принимать звонки Евгений Шнейдер. Он готов поговорить с курильщиком и по скайпу, если того потребует ситуация.

«Мы будем снижать количество сигарет, добавляя заместительную терапию. Конкретно заместительная терапия будет исходить из индивидуальных случаев, то есть надо определить степень зависимости, насколько организм уже изменен и что с этим можно сделать дальше», - пояснил психиатр-нарколог областной наркологической больницы.

Официальная статистика по курящим жителям региона не ведется. Но, по мнению специалистов, около 45% пензенцев регулярно берут в руки сигареты.