Общество

В Пензенской области внедрят новый метод лечения коронавируса

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В регионе готовятся внедрить инновационный метод лечения коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе, его уже применяют московские медики.

Суть метода состоит в том, что плазму крови пациентов, сумевших побороть опасный вирус, переливают тяжелым больным. Это дает положительные результаты и способствует выздоровлению.

«Необходимое оборудование для сбора плазмы крови переболевших COVID-19 в регионе есть», - добавили в оперативном штабе.

Использование данной технологии уже обсудили на совещании в региональном правительстве и приняли решение сформировать банк доноров, которые переболели коронавирусной инфекцией и не имеют противопоказаний для сдачи крови.

«Областная станция переливания крови обладает всем необходимым оборудованием и технологиями для подготовки плазмы с антителами», - отметили в оперштабе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Дай Бог! Всем Медикам Огромное Спасибо!!!

Всем Здоровья!!!

Гость||

У нас пока только одна переболевшая/выздоровевшая. Это ж сколько крови надо будет на плазму у нее взять? Да и сдаст ли она кровь-то?!

Гость||

Ха хе

Гость||

У нас полгорода в феврале переболело с симптомами короны. Нужны тесты на антитела.

Гость||

Официально у нас пока только 1 переболевшая. Сколько она может сдать крови? На какое количество плазмы её хватит?

Гость||

Полгороду тесты делать точно никто не будет. Думаю, данный метод бестолку у нас внедрять. По крайней мере в данный момент.

Гость||

Пора побеждать этот ковид 19.

Гость||

А я Дина Черемушкина!

Интересно, если комар укусит зараженного коронавирусом, а потом здорового человека корона передастся? Что на это скажут медики

Гость||

Что только не придумают, чтобы пропаганду любым путем в мозги вбить. Мы все умрем не от вируса так от других болезней, от старости, от несчастных случаев и тд. Живите и ничего не бойтесь, страх это источник всего.

Гость||

Новый метод? А что старый был? Или вы нам опять с самого утра врете?

Гость||

12.04.2020 10:44|

Что только не придумают, чтобы пропаганду любым путем в мозги вбить.

Молодец, с каждым днем ростет разум у людей.

Гость||

12.04.2020 10:46|

Новый метод? А что старый был?

Этот инновационный, будут кровь летучих мышей переливать. Будешь потом по ночам бодроствавть, а днем спать в чулане в низ головой.

Гость||

Одна, потому что раньше всех лечить начали. На этой неделе ещё прибавятся излечившиеся.

Д-р Шаффхаузен||

Если старухи переболеют, то из них всю кровушку выкачают а вместо нее кагору с ракетным топливом. Они по две грядки за раз будут окучивать. И Соловьева по радио слушать.

Надо же что спьяну приснится. Больше не буду паленку жрать.

Гость||

Это не инновационный метод. Китайцы у себя его использовали.

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Имя: Гость
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