В Пензенской области внедрят новый метод лечения коронавируса

12.04.2020 | 10:12

В регионе готовятся внедрить инновационный метод лечения коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе, его уже применяют московские медики.

Суть метода состоит в том, что плазму крови пациентов, сумевших побороть опасный вирус, переливают тяжелым больным. Это дает положительные результаты и способствует выздоровлению.

«Необходимое оборудование для сбора плазмы крови переболевших COVID-19 в регионе есть», - добавили в оперативном штабе.

Использование данной технологии уже обсудили на совещании в региональном правительстве и приняли решение сформировать банк доноров, которые переболели коронавирусной инфекцией и не имеют противопоказаний для сдачи крови.

«Областная станция переливания крови обладает всем необходимым оборудованием и технологиями для подготовки плазмы с антителами», - отметили в оперштабе.