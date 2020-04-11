В Пензенской области выявлено восемь случаев незаконной вырубки

11.04.2020 | 18:55

Сразу несколько фактов незаконной рубки деревьев выявили инспекторы на территории Пензенской области.

Так, в ходе патрулирования Веселовского участкового лесничества было обнаружено 45 загубленных осин, 1 сосна и 1 дуб. Общий объем древесины составил около 8 кубометров, а ущерб оценен более чем в 35 тысяч рублей. Все материалы направлены в следственные органы для установления лиц, совершивших правонарушение.

В Чаадаевском лесничестве, на Городищенском участке, обнаружена незаконная рубка 7 сухостойных сосен. В этом случае сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей. Виновный уже установлен и привлечен к административной ответственности.

Всего с начала 2020 года на территории Пензенской области выявлено 8 случаев преступного уничтожения лесных насаждений.