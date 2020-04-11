В Пензенской области выявлено восемь случаев незаконной вырубки

Сразу несколько фактов незаконной рубки деревьев выявили инспекторы на территории Пензенской области.
Так, в ходе патрулирования Веселовского участкового лесничества было обнаружено 45 загубленных осин, 1 сосна и 1 дуб. Общий объем древесины составил около 8 кубометров, а ущерб оценен более чем в 35 тысяч рублей. Все материалы направлены в следственные органы для установления лиц, совершивших правонарушение.
В Чаадаевском лесничестве, на Городищенском участке, обнаружена незаконная рубка 7 сухостойных сосен. В этом случае сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей. Виновный уже установлен и привлечен к административной ответственности.
Всего с начала 2020 года на территории Пензенской области выявлено 8 случаев преступного уничтожения лесных насаждений.
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