Общество

В Пензенской области из-под земли выглянули первые грибы

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Пензенские любители тихой охоты оживились и делятся в социальных сетях фотографиями своих первых весенних находок. На кадрах - пока скромные дары леса: сморщенные шляпки первых грибов едва выглядывают из-под листвы.

«Время первых!», «За неделю строчки почти не подросли, холодно и сухо, но количество впечатляет», «Только появляются - мешают ночные морозы», - такие комментарии пишут участники сообществ.

В чаще недалеко от города можно попытаться выйти на тропу грибов. Но то ли они еще не готовы к встрече с людьми, то ли время не пришло - на глаза не попадаются.

Робко спрятавшийся под листвой кроха все-таки обозначил себя.

Никаких других рядом не оказалось. Похоже, не настал еще час сморчков. Несколько лет назад 20 апреля здесь же собирали урожай этих условно съедобных грибов.

С одним сморчком каши не сваришь. Видимо, еще не пришла пора, да и погода не способствует.

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Гость||

Почему их всех не штрафуют? И как власть допускает публикацию такой новости?

Гость||

Нарушаете? Какие грибы? Какие сморчки? Вы чооо? Сидите дома , хороняки! Одни штрафами пугают, другие грибы рекламируют в новостях! Вы в своем уме?

Гость||

Надо автора привлечь за то, что шастает где попало и других подбивает! Низяяя!

Гость||

.Гость писал(a):

Почему их всех не штрафуют? И как власть допускает публикацию такой новости?

Гость|11.04.2020 19:41|

Нарушаете? Какие грибы? Какие сморчки? Вы чооо? Сидите дома

Деревенские жители не касается, дурачек

Гость||

Данная новость является призывом к нарушению действующего законодательства. Модератор удаляй или звоню на горячую линию.

Гость||

19:43 - КоАП всех касается, кусок ты мясного недоразумения

Гость||

Вред высоких сморчков.

Сморчки являются условно-съедобными из-за содержания в них токсинов. Поэтому если не соблюсти условия приготовления, можно нанести организму вред. Также сморчки нельзя употреблять при индивидуальной непереносимости.

Гость||

Сам дурак набитый! Там написано о пензенцах и грибы недалеко от города! Читать научись, а потом вякай тут. Тебя тоже привлечь надо, лишенца!

Гость||

Сколько у нас потенциальных стукачей оказывается!А мы 37 году удивляемся!Обьяви награду малую и начнут стучать,только в путь!

Гость||

Гость писал(a):

Сам дурак набитый! Там написано о пензенцах и грибы недалеко от города!
И чё?

Гость||

Гость писал(a):

А мы 37 году удивляемся!
Дурачки удивляются, а мы ждём не дождёмся.

Гость||

Ага, одна у нас приехала из ближнего зарубежья, на нёё добрые соседи стуканули, девку в больницу увезли, анализ сначала отр, а второй уже +, короче там она и заразу и черпанула в палате...

Гость||

Гость писал(a):

Ага, одна у нас приехала из ближнего зарубежья, на нёё добрые соседи стуканули, девку в больницу увезли, анализ сначала отр, а второй уже +, короче там она и заразу и черпанула
Вот и дура, так ей и надо, надо было сразу заявить.

Гость||

Найдите в Интернете фото сморчков и строчков. В репортаже Пензаинформ не сморчок, а строчок.

Строчо́к (Gyromitra) — род сумчатых грибов семейства Дисциновые (Discinaceae), который часто путают со съедобными сморчками (Morchella spp.). В сыром виде строчки смертельно ядовиты. Мнения о съедобности разнятся. Распространено мнение, что строчки можно употреблять в пищу после кулинарной обработки или сушки, но по другим мнениям, яд строчков не разлагается ни при каких условиях, которые могут быть созданы на кухне: ни кипячение, ни вымачивание, ни сушка в этом случае не помогают.

Имя: Гость
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