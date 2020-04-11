В Пензенской области из-под земли выглянули первые грибы

11.04.2020 | 19:30

Пензенские любители тихой охоты оживились и делятся в социальных сетях фотографиями своих первых весенних находок. На кадрах - пока скромные дары леса: сморщенные шляпки первых грибов едва выглядывают из-под листвы.

«Время первых!», «За неделю строчки почти не подросли, холодно и сухо, но количество впечатляет», «Только появляются - мешают ночные морозы», - такие комментарии пишут участники сообществ.

В чаще недалеко от города можно попытаться выйти на тропу грибов. Но то ли они еще не готовы к встрече с людьми, то ли время не пришло - на глаза не попадаются.

Робко спрятавшийся под листвой кроха все-таки обозначил себя.

Никаких других рядом не оказалось. Похоже, не настал еще час сморчков. Несколько лет назад 20 апреля здесь же собирали урожай этих условно съедобных грибов.

С одним сморчком каши не сваришь. Видимо, еще не пришла пора, да и погода не способствует.