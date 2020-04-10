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Общество

Министр здравоохранения области рассказал о медиках с COVID-19

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области достигло 67. В числе новых заболевших впервые появился ребенок (9 лет).

«Состояние удовлетворительное и у него, и у мамы. Они находятся под наблюдением, как подобает в случае выявления коронавирусной инфекции», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

По его словам, за последнюю неделю пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии не поступало.

В реанимации центра спецвидов медицинской помощи находится три человека. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В числе тех, у кого первичные тесты дали предварительно положительный результат, есть и медицинские работники.

«Пять человек. Есть приехавшие из-за рубежа, есть те, которые контактировали дома с родственниками, есть и медработники, которые контактировали с лицами с положительными анализами на коронавирусную инфекцию», - пояснил Александр Никишин.

«Долг медика: в первую очередь думать о пациенте, во вторую - о себе», - отметила фельдшер бригады скорой помощи Татьяна Арбекова.

Все силы региональной системы здравоохранения направлены на то, чтобы поставить на ноги тех, кто заразился коронавирусной инфекцией, вовремя выявить и госпитализировать жителей, у которых появились симптомы новой болезни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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