В Пензе стартовала акция поддержки «Мы с Вами»

09.04.2020 | 19:12

Волонтеры стали почтальонами - в Пензе стартовала акция «Мы с Вами». В период самоизоляции одинокие граждане будут получать вместе с продуктами питания письма. Любой житель города и области может в электронном виде отправить свое послание в штаб.

«Нам приходит письмо, мы его печатаем рукописным шрифтом, чтобы поддержать человека, который оказался в сложной жизненной ситуации, который, возможно, сидит один, ему грустно и одиноко. Человек меняет свой привычный образ жизни, возможны какие-то эмоциональные выгорания, поэтому таким образом мы поддерживаем», - рассказала член волонтерского штаба по оказанию помощи пожилым людям Радмила Лазько.

Содержание писем одиноким людям может быть самым разным.

«Как проводить это свободное время, которого у нас теперь в избытке, кто-то советует начать вязать, возможно, заняться творческим досугом», - отметила Радмила Лазько.

В рамках акции «Мы с Вами» будет действовать дополнительный проект - привлечение на региональную горячую линию психологов и юристов для консультаций.

«Люди устают и могут впасть в депрессию, а психологи на безвозмездной основе могут людям помочь. А юристы нужны потому, что сейчас по наставлению президента очень много льгот направлено в регионы и некоторые регионы не знают, как определяются эти льготы. Поэтому людям нужна будет юридическая поддержка», - сообщил член волонтерского штаба по оказанию помощи пожилым людям Никита Светкин.

Акция «Мы с Вами» будет действовать до тех пор, пока в Пензе не отменят ограничительные меры.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.