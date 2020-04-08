08.04.2020 | 09:41

Крытая стоянка состоит из 6 этажей и предназначена для хранения 500 автомобилей. Автовладельцы, купившие здесь место, смогут воспользоваться услугой подзарядки аккумуляторов, системой хранения шин и крупногабаритных вещей.

Расположен объект в самом большом в Пензе строящемся жилом комплексе «Арбековская застава». Сейчас здесь проживают более 3,5 тыс. человек, а к концу года новоселов станет вдвое больше. Вырастет и число машин.

«Количество парковочных мест во дворах регламентируется градостроительными нормативами, утвержденными Пензенской городской думой в 2015 году. Застройщик должен придерживаться нормы: на 100 жителей 7 гостевых парковочных мест и 25 постоянных. Этот норматив в ЖК «Арбековская застава» соблюден, а у большинства домов парковок значительно больше. Но если жильцу важна безопасность и комфортные условия хранения машины, то стоит присмотреться к нашим крытым стоянкам», - пояснил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Застройщик спроектировал для микрорайона четыре паркинга, первый из которых уже построен. В нем начинаются отделочные работы.

«Правильнее будет назвать наши паркинги парковочными центрами. Ведь это не просто самая большая в Пензе крытая стоянка на 500 машин. Автовладельцы, купившие здесь машино-место, в дополнение получат широкий комплекс услуг. В наших паркингах запроектирована система видеонаблюдения, мы будем предоставлять автовладельцам услуги подзарядки аккумуляторов, здесь же расположится мойка машин, а на одном из этажей мы предусмотрели систему хранения. Сейчас прорабатываем детали с одним из ведущих в этой сфере операторов России. На первом этаже расположится супермаркет и ряд сетевых магазинов: поставил машину, в лифте спустился в магазин и купил все, что нужно для дома», - рассказал коммерческий директор ГК «Территория жизни» Сергей Папшев.

В то время, как многие застройщики Пензы экономят на паркингах, «Территория жизни», напротив, продолжает вкладывать в их строительство немалые средства. В группе компаний уверены: такой подход оправдает себя.

«Паркинг прежде всего нужен новоселам. И опытным автомобилистам о его преимуществах можно не рассказывать. Они и так прекрасно знают, что хранение автомобиля под крышей позволяет забыть о многих проблемах, в том числе его очистке от снега и ледяного дождя. При этом в наших парковочных центрах сохраняется благоприятная для автомобиля температура воздуха и нет парникового эффекта, как в гаражах. А значит, и истории с коррозией можно избежать», - подчеркнул Микаил Намазов.

Оставляя машину во дворе, ее владелец рискует обнаружить на ней царапины, вмятины и другие повреждения - например, от прилетевшего с детской площадки футбольного мяча. Выезд во дворе могут перегородить.

«В парковочном центре таких проблем не будет, ведь запроектированные нами парковочные места по своей площади и габаритам больше среднестатистических», - уточнил Микаил Намазов.

Застройщик сознательно сделал выбор в пользу отдельно стоящих паркинг-центров, чтобы избавить новоселов от проблем, с которыми можно столкнуться на подземных стоянках (это мокрые стены, угроза повреждения машины в случае коммунальной аварии, парниковый эффект). Кроме того, подземные паркинги строятся на средства дольщиков, для которых цена квадратного метра становится выше.

Выгодная стоимость парковочного места - еще одно преимущество нового паркинг-центра в «Арбековской заставе». До 1 мая действует сразу несколько уникальных предложений для новоселов. Так, парковочное место площадью от 16 кв. м можно купить с выгодой до 100 тысяч рублей. А место под компактный автомобиль сегодня обойдется в сумму от 304 тысяч.

Покупатели трехкомнатных квартир в ЖК «Арбековская застава» могут купить парковочное место за полцены! Менеджеры группы компаний «Территория жизни» уже консультируют желающих воспользоваться выгодой через интернет и по телефону +7 (8412) 203-000. Ведь если решиться на покупку квартиры дистанционно может не каждый, то парковочное место легко приобрести не выходя из дома.