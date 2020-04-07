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Общество | Мэрия Пензы рассказала, какие общественные места дезинфицировали

07.04.2020|17:55
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Во вторник, 7 апреля, в Пензе в качестве меры борьбы с распространением коронавируса обработали общественные места и входные группы в торговых центрах дезинфицирующими средствами.

Мероприятия прошли в Октябрьском и Ленинском районах - на набережной Суры, улицах Московской, Кирова, Карпинского, Минской, Одесской, проспекте Победы и в поселке Заря.

«Дезинфекция проводится специальным раствором, являющимся безопасным для человека и животных. Специалисты обрабатывают перильные ограждения, лестничные сходы, поручни и скамейки в местах общего пользования. Продолжительность действия дезсредств - 32 дня», - уточнили в пресс-службе администрации города.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|07.04.2020 18:10|

Наверняка врут?

Гость|07.04.2020 18:11|

Подумайте над обработкой дезсредствами церквей и прилегающих территорий. 19 большой праздник и многие бабушки всё равно пойдут на службу ,даже около храма. Просчитайте этот вариант развития событий.

Гость|07.04.2020 18:12|

Проехал по городу и в горле першит от хлора

Гость|07.04.2020 18:15|

Морги обработали? Тоже общественные места.

Гость|07.04.2020 18:17|

Гость писал(a):

Подумайте над обработкой дезсредствами церквей и прилегающих территорий. 19 большой праздник и многие бабушки всё равно пойдут на службу ,даже около храма. Просчитайте этот вариант развития событий.
А может просто их опечатать? Как подъезды?

Гость|07.04.2020 18:28|

Пойду подъезд обработаю,сколько смогу.

Гость|07.04.2020 18:33|

где ,когда будут обрабатывать подьезды,в аптеках появились маски по 110 руб.продукты начинают дорожать.КОГДА ЧИНОВНИКИ ВРАТЬ ПЕРЕСТАНУТ

Гость|07.04.2020 18:38|

Гость писал(a):

Морги обработали? Тоже общественные места.
Зачем? Оставь надежды,всяк туда входящий!!!

Имя: Гость
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