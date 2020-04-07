07.04.2020 | 17:55

Во вторник, 7 апреля, в Пензе в качестве меры борьбы с распространением коронавируса обработали общественные места и входные группы в торговых центрах дезинфицирующими средствами.

Мероприятия прошли в Октябрьском и Ленинском районах - на набережной Суры, улицах Московской, Кирова, Карпинского, Минской, Одесской, проспекте Победы и в поселке Заря.

«Дезинфекция проводится специальным раствором, являющимся безопасным для человека и животных. Специалисты обрабатывают перильные ограждения, лестничные сходы, поручни и скамейки в местах общего пользования. Продолжительность действия дезсредств - 32 дня», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.