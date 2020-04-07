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Общество | Компания «Россети Волга» не прекращает работу в любых условиях

07.04.2020|13:49
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Генеральный директор компании «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») Владимир Рябикин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили вопросы энергоснабжения региона в период профилактики распространения острых инфекционных заболеваний.

Электроэнергетика является одной из ключевых отраслей, не прекращающих деятельность в любых условиях. Компания «Россети Волга» в формате онлайн продолжает предоставлять клиентам полный спектр услуг, включая оформление заявок на технологическое подключение, перераспределение и увеличение мощности и другие обращения.

В филиале «Пензаэнерго» ведется постоянное дежурство диспетчерского и оперативно-ремонтного персонала. В полной готовности находятся 58 аварийно-восстановительных и мобильных бригад общей численностью 414 человек, полностью обеспеченных необходимой техникой, материалами и оборудованием. В распоряжении энергетиков имеются также резервные источники электроснабжения.

Важной темой для обсуждения стали вопросы подготовки электросетевого хозяйства Пензенской области к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. Напомним: 3 апреля 2020 года состоялось заседание штаба электросетевого комплекса по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, где глава ПАО «Россети» Павел Ливинский поручил стопроцентно и своевременно реализовать весь комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой. Компания «Россети Волга» оперативно приступила к выполнению запланированных ремонтных работ.

В ходе беседы Владимир Рябикин подчеркнул: «Являясь социально ответственной компанией, «Россети Волга» обеспечит своевременную и полноценную подготовку энергообъектов к ОЗП на территории регионов своей зоны эксплуатационной ответственности, несмотря на любые трудности».

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