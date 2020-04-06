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Общество | Назван возраст новых заболевших коронавирусом жителей области

06.04.2020|14:13
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Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина уточнила информацию по последним пяти заболевшим коронавирусом жителям Пензенской области. Их возраст: 25, 27 лет, 53, 61, 63 года.

«Под наблюдением 4 730 человек. Снято с наблюдения - 2 029 человек», - пояснила она.

В вирусологической лаборатории обследовали 5 409 жителей региона (проведено 5 883 исследования), в лабораториях лечебной сети - 879 (950 исследований).

Ранее уже сообщалось, что за минувшие сутки выявили пять новых случаев заражения COVID-19, общее количество заболевших достигло 32.

«К контактным случаям добавились случаи завоза коронавируса из-за границы (из Армении) и из Москвы. Все заболевшие находятся на лечении в центре спецвидов медицинской помощи, на ИВЛ по-прежнему двое, состояние остальных средней степени тяжести, стабильное, без ухудшения», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

В медицинском учреждении лежат 30 человек из 32. Один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

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Гость|06.04.2020 14:33|

penzainform.ru писал(a):

контактным случаям добавились случаи завоза коронавируса из-за границы (из Армении)
Хватит переводит стрелки на Армению и разделять людей по национальностям.

Гость|06.04.2020 14:36|

Тут одна недавно жаловалась, что ездила в Армению, а когда вернулась, у нее даже температуру на вокзале не померили. Наверное, она. Еще рассказывала про Гюмри, где вообще-то наша военная база - наверное, к мужу или сыну ездила.

Имя: Гость
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