В пензенских пабликах распространилась информация о закрытии поликлиники областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, она не соответствует действительности.
Там подтвердили, что некоторые сотрудники ушли в отпуск без содержания. Таких медиков единицы, и их вызовут в случае производственной необходимости.
«Часть сотрудников поликлиники областной больницы Бурденко будет направлена на усиление работы первичного звена городской поликлиники», - уточнили в пресс-службе.
Такие специалисты, как хирурги, аллергологи, ревматологи, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, травматологи, гинекологи, офтальмологи, урологи и другие продолжают прием неотложных пациентов. Для остальных посещение максимально ограничили.
Кроме того, на базе поликлиники работают кол-центры для жителей области старше 45 лет, страдающих сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. Позвонив туда, они могут проконсультироваться с врачом по своему профилю.
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penzainform.ru писал(a):Это с какого бодуна сотрудники, которым по указу Путина положена зарплата, ушли без содержания? Вот это - фейк!