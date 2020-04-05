05.04.2020 | 12:57

В пензенских пабликах распространилась информация о закрытии поликлиники областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, она не соответствует действительности.

Там подтвердили, что некоторые сотрудники ушли в отпуск без содержания. Таких медиков единицы, и их вызовут в случае производственной необходимости.

«Часть сотрудников поликлиники областной больницы Бурденко будет направлена на усиление работы первичного звена городской поликлиники», - уточнили в пресс-службе.

Такие специалисты, как хирурги, аллергологи, ревматологи, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, травматологи, гинекологи, офтальмологи, урологи и другие продолжают прием неотложных пациентов. Для остальных посещение максимально ограничили.

Кроме того, на базе поликлиники работают кол-центры для жителей области старше 45 лет, страдающих сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. Позвонив туда, они могут проконсультироваться с врачом по своему профилю.

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