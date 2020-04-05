Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 апр 2020|14:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  85.23  |  $  79.02

Общество | Информация о закрытии поликлиники областной больницы оказалась фейком

05.04.2020|12:57
Печать

В пензенских пабликах распространилась информация о закрытии поликлиники областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, она не соответствует действительности.

Там подтвердили, что некоторые сотрудники ушли в отпуск без содержания. Таких медиков единицы, и их вызовут в случае производственной необходимости.

«Часть сотрудников поликлиники областной больницы Бурденко будет направлена на усиление работы первичного звена городской поликлиники», - уточнили в пресс-службе.

Такие специалисты, как хирурги, аллергологи, ревматологи, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, травматологи, гинекологи, офтальмологи, урологи и другие продолжают прием неотложных пациентов. Для остальных посещение максимально ограничили.

Кроме того, на базе поликлиники работают кол-центры для жителей области старше 45 лет, страдающих сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. Позвонив туда, они могут проконсультироваться с врачом по своему профилю.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.04.2020 13:26|

penzainform.ru писал(a):

Там подтвердили, что некоторые сотрудники ушли в отпуск без содержания.
Это с какого бодуна сотрудники, которым по указу Путина положена зарплата, ушли без содержания? Вот это - фейк!

Гость|05.04.2020 13:41|

Гость писал(a):

Это с какого бодуна сотрудники, которым по указу Путина положена зарплата, ушли без содержания? Вот это - фейк!
Врачи продолжают работать, ты загнался дружок.

Гость|05.04.2020 13:55|

Зачем непроверенную информацию печатают?Здоровья,низкий поклон мед.персоналу за Ваш самоотверженный труд!

Гость|05.04.2020 13:57|

Гость писал(a):

Зачем непроверенную информацию печатают?Здоровья,низкий поклон мед.персоналу за Ваш самоотверженный труд!
Хорош базарить, доплаты давай как в Москве.

Гость|05.04.2020 14:23|

народ в хорошее иже не верит приучили за20 лет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте