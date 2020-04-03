03.04.2020 | 16:29

Посещение поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко максимально ограничат.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе регионального минздрава, пояснив, что эта мера предосторожности связана с угрозой распространения коронавируса.

В медицинском учреждении действует call-центр для жителей области, страдающих сахарным диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы.

По многоканальному телефону специалисты дают консультации и принимают заявки на доставку лекарств, которые пациентам приносят медики и волонтеры. При необходимости врач посещает пациента на дому либо больному вызывается скорая помощь. У позвонившего обязательно собирается эпидемиологический анамнез.

Прием пациентов в поликлинике сведут к минимуму, переходя на удаленные консультации, добавили в минздраве.

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