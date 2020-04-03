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Общество | Онлайн-экскурсия: 1-комнатная квартира от «Термодома»

03.04.2020|15:06
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В самоизоляции мечты о собственных четырех стенах только усиливаются, и «Термодом» помогает их воплощать, продолжая знакомить с квартирами в Городе Спутнике. На очереди - вариант с одной комнатой.

1-комнатная квартира - это всегда хороший старт в самостоятельную спокойную и размеренную жизнь. В такую приятно возвращаться, чтобы, например, побыть наедине со своими мыслями, но при этом не чувствовать себя в заточении. 40 квадратных метров для этого точно будет достаточно.

Кухня, санузел, лоджия и сама комната выполнены в качественной черновой отделке. На входе - металлическая дверь, на полу - полусухая стяжка, расстояние до потолка - 2,7 метра. Для большего притока свежего воздуха на кухне установлен дополнительный вентиляционный клапан.

Комната имеет неклассическую форму - здесь расположена удобная ниша, которую можно превратить в спальную зону, рабочее место или гардероб.

Строительный холдинг «Термодом» заботится о здоровье клиентов: менеджеры готовы и в сегодняшнее непростое время помочь выбрать достойную квартиру. Для этого не нужно приходить в офисы продаж, достаточно позвонить по телефону 28-28-20.

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