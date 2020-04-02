02.04.2020 | 11:52

2 апреля администрация Заречного опубликовала официальную информацию о ситуации с коронавирусом в закрытом городе по данным на четверг.

«Число граждан, заболевших COVID-19 (лабораторно подтвержденной) - 0; число граждан, размещенных на карантин в специально оборудованных организациях - 0», - сообщили в органе местного самоуправления.

Уточняется, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 133 человека, из них 103 прибыли из стран, где регистрируется заболеваемость коронавирусом, и 30 - контактировали с такими людей.

«Число снятых с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции - 76; число граждан, находящихся под медицинским наблюдением, - 57», - уточнили в администрации ЗАТО.

Что касается Пензенской области в целом, то по состоянию на 2 апреля выявлено 16 заболевших коронавирусом. Один из них, 75-летний пенсионер, скончался 31 марта. Согласно заключению патологоанатомов, смерть наступила из-за декомпенсации хронических заболеваний.

Трое из пациентов находятся в реанимации: один на искусственной вентиляции легких, двое на кислородной поддержке.

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