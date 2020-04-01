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Общество | Жители Спутника о самоизоляции: Останьтесь дома, берегите друг друга

01.04.2020|14:41
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Известные жители Города Спутника обратились ко всем в Пензенской области с призывом оставаться дома во время периода вынужденной самоизоляции, связанной с распространением вируса COVID-19.

«Давайте проявим мудрость, побудем какое-то, надеюсь непродолжительное, время дома, с надеждой и оптимизмом, что лучшее впереди», - отметил журналист Павел Прохоренков.

«Карантин - это серьезно. Мы должны думать и заботиться не только о себе, но и о других. Давайте проведем время с пользой, главное - оставайтесь дома», - поддержала коллегу телеведущая Юлия Мартынова.

«Будем благоразумными, проведем больше времени с родными и близкими. Все образуется, все наладится, нужно только немножко подождать», - сказал ведущий мероприятий Тимофей Николаев.

«Оставайтесь дома, давайте будем друг друга беречь!» - обратилась к жителям региона певица Марта Серебрякова.

Напомним, в связи с распространением вируса были отменены все развлекательные и спортивные мероприятия в Городе Спутнике, в том числе традиционное открытие нового сезона на набережной.

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