01.04.2020 | 18:28

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру. Растет число заболевших и в Пензенской области. В регионе введен режим повышенной готовности. Управляющая компания «Территория жизни», которая сегодня обслуживает два микрорайона - жилой комплекс «Арбековская застава» и ЖК «Измайловский» (а это около 4 000 квартир) - активно включилась в борьбу с опасной инфекцией.

На время карантина руководство приняло решение закрыть для посещений офисы. Ряд сотрудников переведен на дистанционную работу. Для связи со специалистами действуют сразу несколько онлайн-сервисов. Жители могут обратиться в УК по любым вопросам через «Личный кабинет», с помощью формы «Задать вопрос» на сайте уктеррорияжизни.рф, в группе социальной сети «ВКонтакте» либо по единому телефону +7 (8412) 28-28-06.

«Чтобы максимально снизить риски распространения COVID-19, заботясь о здоровье наших жителей, мы ввели ряд профилактических мер, соответствующих правилам и требованиям Роспотребнадзора», - пояснил директор УК «Территория жизни» Роман Дунаев.

Были закуплены все необходимые дезинфицирующие средства для санитарной обработки, разрешенные к применению в местах общего пользования.

«Для предотвращения передачи вируса все наши сотрудники проходят утренний осмотр и работают в масках и перчатках», - подчеркнул Роман Дунаев.

Сотрудники УК «Территория жизни» проводят влажную уборку мест общего пользования ежедневно. Специальными дезинфицирующими средствами, безопасными для человека и губительными для всевозможных вирусов и бактерий, они обрабатывают поручни, двери, почтовые ящики, кнопки вызова лифта, лифтовые и домофонные панели.

Дополнительно 1 апреля были вызваны специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Они обработали места общего пользования, включая лестничные марши и тамбуры, особым обеззараживающим раствором.

«Подобная процедура будет проводиться по необходимости раз в неделю. Своими силами мы будем обрабатывать места общего пользования ежедневно», - уточнил Роман Дунаев.

Не только во время нерабочей недели, но и в течение всего эпидемиологического периода, связанного с коронавирусом, сотрудники УК продолжат приводить в порядок дворы, пешеходные дорожки, проезжую часть, детские площадки, проводить влажную уборку подъездов с применением специальных средств, организовывать ремонтные работы и устранять аварийные ситуации.