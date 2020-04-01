01.04.2020 | 13:40

Во вторник, 31 марта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и министр культуры РФ Ольга Любимова провели совещание по видео-конференц-связи.

Речь зашла о строительстве и реконструкции значимых культурных объектов региона, в частности об обновлении здания планетария в Пензе.

Как уточнил губернатор, проект реконструкции уже готов и прошел экспертизу.

«Области нужно учесть все риски, которые есть на сегодняшний день, и определиться со сроками начала строительства. Имеется перераспределяемая сумма, которой мы могли бы поддержать регион при условии, что он будет готов освоить эти средства», - отметила Ольга Любимова.

20 декабря на прямой линии в соцсети «Одноклассники» Иван Белозерцев выразил надежду, что работы начнутся в 2020 году.

Ветхое здание планетария закрыли в 2011 году накануне Дня космонавтики. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. По предварительным подсчетам, на реконструкцию потребуется около 320 миллионов рублей, 200 из них пойдут на современное оборудование.

Старую деревянную постройку планируется превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания по максимуму. В частности, в цоколе могут разместиться тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки.

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