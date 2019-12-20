Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 дек 2019|17:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.28  |  $  62.38

Общество | Пензенцам рассказали, когда начнется реконструкция планетария

20.12.2019|15:36
Печать

Одной из тем, поднятых на прямой линии с губернатором Ивана Белозерцева в соцсети «Одноклассники» в пятницу, 20 декабря, стало восстановление планетария в пензенском парке имени В. Г. Белинского.

Иван Белозерцев объяснил, что планетарий планируется восстановить по новому проекту,

«Мы планируем использовать самые современные технологии внутреннего оснащения планетария. Надо сделать так, чтобы детям было интересно, чтобы их влекло в планетарий», - отметил он.

Планетарий закрыли в 2011 году, накануне Дня космонавтики, из-за ветхости. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. Проведенные в 2013-м подсчеты показали, что реконструкция обойдется в 177 миллионов рублей. Со временем эта сумма возросла до 320 миллионов, 200 из которых стоит оборудование.

Старую деревянную постройку планируется превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания по максимуму. В частности, в цоколе могут разместиться тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки.

«Я надеюсь, что в 2020 году мы начнем строительство нового планетария», - резюмировал губернатор.

0
0
0
0
 
Гость|20.12.2019 15:48|

Спасибо,конечно,но вот ведь парадокс:бога нет-сотни храмов есть.космос есть:

penzainform.ru писал(a):

Планетарий закрыли в 2011 году, накануне Дня космонавтики, из-за ветхости.

Гость|20.12.2019 15:56|

Цирка уже не хватает? Планетарий наверно будет из мрамора

Гость|20.12.2019 16:02|

Цирк-2. В обоснование почему таки не достроен цирк будут приводить, что все силы и средства были переброшены на реконструкцию планетария...

Гость|20.12.2019 16:03|

Сожгут походу)))))))

Гость|20.12.2019 16:08|

penzainform.ru писал(a):

Я надеюсь, что в 2020 году мы начнем строительство нового планетария
На каком месте не уточнил?

Гость|20.12.2019 16:22|

Где карабли планетарий танк остановки с подогревом кто телескоп скомуниздил цирк достроил

Гость|20.12.2019 16:23|

Гость писал(a):

Планетарий наверно будет из мрамора
из опресованных яйцеглистов !

Гость|20.12.2019 16:24|

Дурачок комментирует опять

Гость|20.12.2019 16:25|

penzainform.ru писал(a):

«Я надеюсь, что в 2020 году мы начнем строительство нового планетария», - резюмировал губернатор.
Больше,нужно больше обещаний.Всё равно ты за слова не отвечаешь.

Гость|20.12.2019 16:26|

Гость писал(a):

Дурачок комментирует опять
Ты,собачонка,без рода и племени.Ты,когда хвостом виляешь перед хозяевами,смотри не забывайся,а то взлетишь,ДИМОК.

Гость|20.12.2019 16:37|

Планетарий нужен со смотровой площадкой на город.

Гость|20.12.2019 16:40|

Сначало с одним проектом разберитись придурки ЦИРК то уже есть у нас!И клоуны в нем мы все знаем кто!

Гость|20.12.2019 16:42|

penzainform.ru писал(a):

Старую деревянную постройку планируется превратить в новейший культурно-просветительский центр,
Крестик на куполе и еще один культурно-торговый центр готов.

Новый планетарий за городом построят?

Гость|20.12.2019 16:43|

Гость писал(a):

Больше,нужно больше обещаний.Всё равно ты за слова не отвечаешь.
Вы еще не верите в вертикаль обещаний?

Гость|20.12.2019 16:45|

Гость писал(a):

На каком месте не уточнил?
На месте какого нить храма восстановив историческую справедливость и торжества науки.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте