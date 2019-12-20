20.12.2019 | 15:36

Одной из тем, поднятых на прямой линии с губернатором Ивана Белозерцева в соцсети «Одноклассники» в пятницу, 20 декабря, стало восстановление планетария в пензенском парке имени В. Г. Белинского.

Иван Белозерцев объяснил, что планетарий планируется восстановить по новому проекту,

«Мы планируем использовать самые современные технологии внутреннего оснащения планетария. Надо сделать так, чтобы детям было интересно, чтобы их влекло в планетарий», - отметил он.

Планетарий закрыли в 2011 году, накануне Дня космонавтики, из-за ветхости. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. Проведенные в 2013-м подсчеты показали, что реконструкция обойдется в 177 миллионов рублей. Со временем эта сумма возросла до 320 миллионов, 200 из которых стоит оборудование.

Старую деревянную постройку планируется превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания по максимуму. В частности, в цоколе могут разместиться тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки.

«Я надеюсь, что в 2020 году мы начнем строительство нового планетария», - резюмировал губернатор.