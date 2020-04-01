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Общество | Пензенцам напоминают о самоизоляции через громкоговорители

01.04.2020|18:00
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Даже столичные звезды максимально ограничили свое появление на людях и решили укрыться на время у себя дома, подавая тем самым пример остальным.

А в Пензе общественности постоянно напоминают о самоизоляции через громкоговорители на патрульных машинах сотрудники полиции, и уже без шуток. Ведь речь идет о жизни и здоровье людей, многим из которых по-прежнему не сидится спокойно в четырех стенах. Казалось бы, чем старше становится человек, тем он должен быть мудрее.

«Хочу предупредить жителей города, что законодательством Российской Федерации предусмотрено применение штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В случае выявления граждан, получивших официальное предписание Роспотребнадзора находиться дома и нарушивших эти требования, они будут привлечены к административной ответственности», - сообщил начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

Протоколы составлены уже на двух жителей областного центра.

«Кроме того, нарушение требований режима карантина, вызвавшее массовое заболевание граждан, влечет уголовную ответственность. С учетом этого обращаюсь к вам с просьбой о соблюдении мер личной безопасности, в том числе режима домашней самоизоляции. Воздержитесь от прогулок», - отметил Владимир Лысов.

«Уважаемые жители Пензенской области! Эта неделя дана для того, чтобы вы, находясь сейчас у себя дома, прервали путь распространения коронавируса на территории Пензенской области», - пояснил член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Юрий Уткин.

На самоизоляции разрешается ходить за покупками только в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, уходить гулять с собаками на расстояние, не превышающее 100 метров. Впрочем, друзьям человека в эти дни приходится тоже нелегко.

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Гость|01.04.2020 18:46|

А у меня нет предписания надзора, карантин в стране не введен. За что штрафовать? А если граждане потом массово в Европейский суд по правам человека иски подадут, что вы будете делать?

Имя: Гость
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