01.04.2020 | 18:00

Даже столичные звезды максимально ограничили свое появление на людях и решили укрыться на время у себя дома, подавая тем самым пример остальным.

А в Пензе общественности постоянно напоминают о самоизоляции через громкоговорители на патрульных машинах сотрудники полиции, и уже без шуток. Ведь речь идет о жизни и здоровье людей, многим из которых по-прежнему не сидится спокойно в четырех стенах. Казалось бы, чем старше становится человек, тем он должен быть мудрее.

«Хочу предупредить жителей города, что законодательством Российской Федерации предусмотрено применение штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В случае выявления граждан, получивших официальное предписание Роспотребнадзора находиться дома и нарушивших эти требования, они будут привлечены к административной ответственности», - сообщил начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

Протоколы составлены уже на двух жителей областного центра.

«Кроме того, нарушение требований режима карантина, вызвавшее массовое заболевание граждан, влечет уголовную ответственность. С учетом этого обращаюсь к вам с просьбой о соблюдении мер личной безопасности, в том числе режима домашней самоизоляции. Воздержитесь от прогулок», - отметил Владимир Лысов.

«Уважаемые жители Пензенской области! Эта неделя дана для того, чтобы вы, находясь сейчас у себя дома, прервали путь распространения коронавируса на территории Пензенской области», - пояснил член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Юрий Уткин.

На самоизоляции разрешается ходить за покупками только в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, уходить гулять с собаками на расстояние, не превышающее 100 метров. Впрочем, друзьям человека в эти дни приходится тоже нелегко.

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