31.03.2020 | 15:39

Почти все, кого встретили сотрудники Росгвардии, брали памятки и слушали инструкции, как надо вести себя в эти дни. По возможности, конечно же, быть дома.

«Нам по 80 лет уже, куда нам...» - отметила пенсионерка.

Тем не менее люди преклонного возраста, которые уверены, что им нечего бояться, так как они уже пожили, не должны забывать, что вокруг много и молодых, которые беспокоятся о своем будущем.

Для большинства граждан в листовках по профилактике коронавирусной инфекции, в принципе, нет ничего нового. Но напоминание о необходимости воздерживаться от посещения общественных мест, чаще мыть руки, использовать защитные маски и оставаться дома в ближайшую неделю, лишним не будет. Ведь раздавали информационный материал на улицах Пензы.

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