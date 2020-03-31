31.03.2020 | 09:17

С 1 апреля у пригородных поездов № 6122 Пенза-I - Кузнецк и № 6123 Кузнецк - Пенза появится так называемая летняя остановка - платформа 742 км.

С 15 апреля изменится расписание движения пригородных поездов, курсирующих из Пензы до станции Белинской и обратно.

Поезд № 6111 будет отправляться с Пензы-I в 8:30 - на 8 минут раньше действующего расписания. На Белинскую он станет прибывать в 10:11.

Отправление поезда № 6112 со станции Белинской назначено на 15:53, на 6 минут раньше прежнего графика. В Пензу состав будет прибывать в 17:42.

«Просим пассажиров планировать свои поездки заранее. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и с помощью мобильного приложений «РЖД пассажирам» и «Пригород», - сообщил пресс-секретарь АО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар.

Ранее сообщалось об отмене поезда Пенза - Селикса и назначении поездов Белинская - Пачелма и Пачелма - Белинская.

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