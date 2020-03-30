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Общество | Произошли изменения в движении пригородных поездов

30.03.2020|17:44
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С 30 марта отменено движение пригородного поезда между станциями Пенза-I и Селикса. Об этом по телефону сообщил представитель пассажирской компании, которая обслуживала данный маршрут.

«Мы являемся пригородным перевозчиком и выполняем государственный заказ по перевозкам, которые нам назначают министерства той или иной области. Если будет пожелание о продлении пригородного маршрута, то компания исполнит пожелание региональных властей», - сообщил пресс-секретарь ОАО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар.

Электричка Пенза - Селикса в первый рейс отправилась 1 ноября 2019-го. Пять месяцев возили пассажиров.

«Работаю в Заречном, в муниципальном учреждении. Обычно езжу на машине, но сейчас путь стал занимать около часа. Не могу себе позволить так много времени проводить в дороге, давно искал возможность ездить на общественном транспорте, потому что свободны руки, можно почитать, что-то сделать. Машина такой возможности не предоставляет. Решил попробовать проехать на электричке», - рассказал житель г. Пензы Дмитрий Кулагин.

Когда из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности, количество желающих воспользоваться железнодорожным транспортом значительно убавилось. Отправлять в рейс пустую электричку экономически невыгодно. Поэтому пока движение в этом направлении закрыто. Что же касается расписания других рейсов то и в них произошли изменения.

«3, 4, 5, 6 апреля нынешнего года назначаются поезда 61/15 Белинская - Пачелма и 61/10 Пачелма - Белинская», - пояснил Сергей Спатар.

Обо всех отменах, переносах рейсов информацию размещают на станциях, а также на сайте компании.

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