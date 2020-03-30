30.03.2020 | 17:12

Администрация Кузнецка предлагает местным жителям звонить на горячие линии и при необходимости оставлять заявки на доставку предметов первой необходимости.

По этому вопросу можно обращаться в центр социального обслуживания населения города по телефону (841-57)2-43-20 либо в областной минтруд по номеру 8-800-511-0-117.

Информацию о мерах социальной поддержки, порядке предоставления госуслуг в сфере соцзащиты и занятости населения предлагают получать в отделе соцзащиты населения администрации Кузнецка по телефонам (841-57)2-28-16, (841-57)2-14-68, (841-57)3-14-87 либо в минтруде региона по номеру 8-800-201-60-86.

Что касается товаров первой необходимости, то с их полным списком можно ознакомиться здесь.

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