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Общество | Пензенцам объяснили, что относится к товарам первой необходимости

30.03.2020|14:37
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С 28 марта в Пензенской области, как и во всей России, закрылись магазины, реализующие непродовольственную группу товаров. Работают только продуктовые торговые точки и предприятия с детским ассортиментом, аптеки, а также пункты, где продаются товары первой необходимости.

В понедельник, 30 марта, губернатор Иван Белозерцев внес изменения в постановление о введении в регионе режима повышенной готовности, уточнив, какая именно продукция относится к товарам первой необходимости.

Список состоит из 25 пунктов. Это санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные паста и щетка, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, пеленка для новорожденного, детские подгузники, шампунь и крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка, спички, коробок, свечи, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), товары, необходимые для погребения, печатные СМИ.

Режим повышенной готовности был введен 16 марта из-за пандемии коронавируса. В области официально подтверждены семь случаев заболевания новой инфекцией.

Отменены все спортивные, культурные массовые мероприятия, школьники досрочно распущены на каникулы, студенты переведены на дистанционное обучение. С 30 марта пожилых и больных жителей региона обязали самоизолироваться.

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Гость|30.03.2020 14:59|

Ну вот и сделайте ограничения по посещению всех перечисленных пунктов - ограниченное количество за один раз и в масках. В магазинах толпы сутками, страшно заходить.

Гость|30.03.2020 15:04|

Зачем вообще эта неделя выходная дана, если 80% работают, подвергая себя риску, а другие тусят в Засеке (сами об этом пишут) и на дачах?! Кстати, а с чего Засека вообще работает?

Гость|30.03.2020 15:05|

Уважаемый! Ограниченное количество за один раз можно обеспечить. А где взять маски? Может быть ты сошьёшь?

Гость|30.03.2020 15:07|

Закройте магазины которые работают в ночное время . Губернатор обратите на это внимание .

Гость|30.03.2020 15:07|

Арнольд Шварценеггер отправил $1 млн врачам и медсёстрам, которые ведут борьбу с коронавирусом. По его словам, следует не «сидеть на диване и жаловаться», а внести свой вклад в улучшение ситуации.﻿

Гость|30.03.2020 15:09|

Гость писал(a):

Ну вот и сделайте ограничения по посещению всех перечисленных пунктов - ограниченное количество за один раз и в масках. В магазинах толпы сутками, страшно заходить.
Час назад был в Коллаже,в Магните.Покупателей было человек 20

Гость|30.03.2020 15:16|

У нас не только в Пензе, но и в России, увы, нет Шварцнеггера. Одни козлищи, которые все разворовали!

Гость|30.03.2020 15:18|

Конечно я сошью, раз Вы каждый сам себе не в состоянии. И детей ваших с улиц тоже я начну гонять, с шашлыков тех, кто должен быть изолирован на неделю. Всё я, вместо нашего правительства.

Гость|30.03.2020 15:19|

В ночное время закрыть. Идея хорошая, но есть люди, у которых только ночные смены, либо смены день-ночь, им на что жить?

Гость|30.03.2020 15:21|

Коллаж, Магнит 20 человек. Хорошо, если так. Сейчас с дач приедут и попрут.

Гость|30.03.2020 15:22|

Гость|30.03.2020 15:18|

Респект! Всех гнать, особенно старух с лавочек и яжматерей! Задолбали!

Гость|30.03.2020 15:23|

Гость писал(a):

Закройте магазины которые работают в ночное время .
Чем тебе магазины ночью помешали? Есть те кто ходит поздно вечером/ночью что бы не пересекаться с больными. В том числе с больными на голову.

Гость|30.03.2020 15:37|

Гость писал(a):

Закройте магазины которые работают в ночное время . Губернатор обратите на это внимание
ЗАЧЕМ? ЧТО БЫ УТРОМ ТОЛЬПА СТОЯЛА И ХАПАЛА ЗАРАЗУ ДРУГ ОТ ДРУГА?

Сегодня ходил в магазин в 4 утра,никого нет из "контактёров".Прикупил на неделю без толпы.

Гость|30.03.2020 15:38|

Просто шлындать не надо в магазины без дела, это не Московская, не прогулочная зона.

Гость|30.03.2020 15:49|

Ну а чтобы без дела никто не шатался, а тем более не тусил, надо, чтоб кто-то это контролировал. Люди, оказались, на удивление безответственными и даже тупыми. Уж лучше б коммендантский час ввели: может дойдёт.

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Имя: Гость
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