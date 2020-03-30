30.03.2020 | 14:37

С 28 марта в Пензенской области, как и во всей России, закрылись магазины, реализующие непродовольственную группу товаров. Работают только продуктовые торговые точки и предприятия с детским ассортиментом, аптеки, а также пункты, где продаются товары первой необходимости.

В понедельник, 30 марта, губернатор Иван Белозерцев внес изменения в постановление о введении в регионе режима повышенной готовности, уточнив, какая именно продукция относится к товарам первой необходимости.

Список состоит из 25 пунктов. Это санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные паста и щетка, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, пеленка для новорожденного, детские подгузники, шампунь и крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка, спички, коробок, свечи, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), товары, необходимые для погребения, печатные СМИ.

Режим повышенной готовности был введен 16 марта из-за пандемии коронавируса. В области официально подтверждены семь случаев заболевания новой инфекцией.

Отменены все спортивные, культурные массовые мероприятия, школьники досрочно распущены на каникулы, студенты переведены на дистанционное обучение. С 30 марта пожилых и больных жителей региона обязали самоизолироваться.

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