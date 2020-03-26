26.03.2020 | 16:24

Не так страшен черт, как его малюют. Речь об авитаминозе, а не о коронавирусе. Как правило, снижение иммунитета у людей происходит весной. Многого не хватает в организме. Но отчаиваться не стоит. Медики говорят, что сезонности в этом состоянии нет, а главное, не надо путать понятия. Авитаминозом считается серьезное заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания.

«С авитаминозом мы встречаемся крайне редко, чаще мы говорим о гиповитаминозе. Какие причины могут быть гиповитаминоза? Во-первых, алиментарные. Это нарушение поступления витаминов с продуктами питания. Это могут быть состояния анорексии, когда идет полный отказ от потребления продуктов, это могут быть различные строгие диеты, отказ от тех или иных продуктов, например строгое вегетарианство. Это могут быть религиозные моменты, пост», - сообщила врач-диетолог Инна Бабкина.

Взбодриться и улучшить состояние здоровья в марте помогут «тепличные условия». Пока только под стеклом все зеленеет. Весной полезные овощи и фрукты растут лишь под пристальным присмотром специалистов.

«У нас используются датские миксеры автоматические, они дозируют с ювелирной точностью удобрения, сколько нужно растению. Если сравнить с дачной зеленью, когда вы льете удобрение под растение на глазок, вы же потом не замеряете, какие там нитраты. Может, у вас в помидорах нитраты зашкаливают, потому что вы хорошо компостом их удобрили. А у нас все дозируется», - подчеркнул индивидуальный предприниматель Дмитрий Грибанов.

Врачи говорят, что причиной недостаточного поступления витаминов в организм человека являются неправильная термическая обработка и хранение овощей, плохая работа кишечника, повышенная потребность в продуктах у беременных, детей, спортсменов.

«Должны все группы веществ поступать в организм: и белки, и жиры, и углеводы. То есть овощи и фрукты, кисломолочные продукты, мясо, рыба - все это должно присутствовать в рационе у каждого человека. На период поста я бы советовала приобретать поливитаминные комплексы, чтобы поддержать иммунитет на должном уровне», - пояснила Инна Бабкина.

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