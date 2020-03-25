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Общество | В Пензе из-за пандемии стали тщательнее убираться в подъездах

25.03.2020|16:31
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Для Татьяны Викторовны многоэтажка на улице Рахманинова стала вторым домом. С таким же старанием, как и у себя в квартире, женщина и там следит за чистотой, только во всех подъездах высотки.

«Протираем каждый почтовый ящик, низ, верх, два раза в день», - рассказала уборщица.

Люди, которые в доме живут, видят, как убираются в местах общего пользования: в лифте, на лестничных клетках.

«В сравнении с прошлым опытом, где мы раньше жили, здесь идеально чисто, убираются каждый день. В связи с эпидемией коронавируса стали применять, как я поняла по запаху, дезинфицирующие средства. Это очень радует», - пояснила жительница дома Наталья.

«У нас около 20 уборщиц, у нас в 7 домах 31 подъезд. Соответственно, в каждом подъезде убирается уборщица, у некоторых по два-три подъезда, если справляются с данным объемом работ», - отметила управляющая домами УК «ПензаЖилСервис» Елена Козлова.

Сотрудники организации ежедневно моют входные группы. Увеличили расход на средства для уборки. Специалисты Госжилстройтехинспекции Пензенской области разослали информационные письма с рекомендациями по соблюдению чистоты в местах общего пользования во все управляющие компании региона и ТСЖ.

Теперь некоторые из них меняют порядок работы с обращениями собственников жилья.

«Мы стараемся ограничивать количество людей, посещающих офис, либо допускать их только при наличии медицинских масок. Обрабатываем как свой офис, так и первые этажи подъездов с дезинфицирующими средствами», - сообщила Елена Козлова.

В погоне за чистотой некоторые не забывают и об эстетической составляющей. Стараются привнести в обыденную жизнь чуточку праздника.

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